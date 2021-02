Le fabricant de systèmes de vote électronique Smartmatic a poursuivi jeudi le réseau câblé Fox News de Rupert Murdoch et Rudolph Giuliani, un avocat de l’ancien président Donald Trump, affirmant qu’ils avaient faussement accusé la société d’avoir aidé à truquer l’élection présidentielle américaine en faveur de Joe Biden.

L’action en diffamation, déposée devant la Cour suprême du comté de New York, nomme également comme accusés l’ancien avocat de Trump Sidney Powell, Fox Corp et Fox héberge Lou Dobbs, Maria Bartiromo et Jeanine Pirro.

Smartmatic a prétendu que Fox et d’autres accusés ont inventé une histoire selon laquelle l’élection a été volée à Trump et a fait de Smartmatic «le méchant de leur histoire».

« Fox News a utilisé l’histoire pour préserver son emprise sur les téléspectateurs et les lecteurs et les faveurs de curry avec l’administration sortante », a déclaré le procès.

La poursuite demande plus de 2,7 milliards de dollars (1,97 milliard de livres sterling) de dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Smartmatic demande également aux défendeurs de retirer de fausses déclarations.

«Fox News Media s’est engagé à fournir le contexte complet de chaque histoire avec des reportages approfondis et une opinion claire», a déclaré un porte-parole de Fox News Media dans un communiqué. «Nous sommes fiers de notre couverture électorale de 2020 et défendrons vigoureusement ce procès sans fondement. en cour. »

M. Dobbs a renvoyé les questions à Fox News pour commentaires, tout comme un représentant de Mme Bartiromo. Les autres accusés n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La technologie de Smartmatic basée en Floride n’a été utilisée qu’à un seul endroit pour l’élection présidentielle du 3 novembre – le comté de Los Angeles, que M. Biden a remportée.

« Il s’agit d’une première étape pour tenter de récupérer notre réputation et de remettre les pendules à l’heure », a déclaré Antonio Mugica, directeur général de Smartmatic, dans une interview.

Après les élections, M. Trump et certains de ses partisans ont répandu de fausses allégations de fraude électorale, notamment que Smartmatic et son concurrent Dominion Voting Systems ont manipulé les résultats.

En décembre, Smartmatic a demandé à Fox News de retirer les allégations formulées par ses employés et ses invités, mais Fox ne s’est pas conformée.

Au lieu de cela, le réseau a diffusé une interview sur les programmes des trois hôtes avec un expert extérieur qui a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui des affirmations de Smartmatic par les hôtes et les invités de Fox.

Dominion Voting Systems a intenté des poursuites similaires contre M. Giuliani et Mme Powell.

Il sera difficile de récupérer plus de 2,7 milliards de dollars de dommages et intérêts, a déclaré Roger Schechter, professeur à la George Washington University Law School. Smartmatic devra étayer ses déclarations de bénéfices futurs et de préjudice à ce potentiel. «Il y a deux éventualités entassées ici», a-t-il dit.