La nouvelle Ligne 15 du métro entre à l'Installation de Maintenance et de Stockage du Matériel Roulant (RMS) de Champigny-sur-Marne

Île-de-France Mobilités a confié au groupement ORA le contrat d’exploitation et de maintenance du tronçon sud de la ligne 15 du Grand Paris Express (GPE). Cette annonce intervient quelques jours seulement après que la société GPE a remporté le contrat de conception-construction. pour le tronçon ouest de la ligne 15 jusqu’à VINCI.

Au terme de la procédure lancée en janvier 2021, Île-de-France Mobilités a proposé à son conseil d’administration du 18 juillet 2023 de désigner le consortium ORA, composé de RATP Dev, Alstom et ComfortDelGro, comme titulaire du droit public. contrat de service pour l’exploitation de la nouvelle ligne de métro 15 Sud. La RATP détient une participation de 60 pour cent dans le consortium, tandis que le singapourien ComfortDelGro et le géant Alstom en détiennent chacun 20 pour cent.

Le contrat s’étend sur une durée de 6 ans, extensible à 9 ans, et comprend l’exploitation du métro automatique, des gares, du centre de contrôle centralisé (PCC), ainsi que la maintenance et l’entretien du matériel roulant. Le consortium sera également chargé de gérer les relations avec les passagers et de fournir des informations sur les voyages.

Lors de sa mise en service partielle fin 2025, le consortium ORA exploitera le tronçon sud de cette nouvelle ligne du Grand Paris Express, reliant les gares de Pont de Sèvres et de Noisy-Champs en une demi-heure. Prévu pour entrer en service fin 2025, ce tronçon de la nouvelle ligne de métro entièrement automatisée s’étendra sur 33 kilomètres, traversant 22 communes et desservant 16 stations situées à proximité de Paris.

Ligne 15

Selon la Société du Grand Paris Express, la ligne complète 15 constituera le maillon central du projet, formant un périphérique de 75 kilomètres autour de Paris qui reliera 45 communes et transportera 1,5 million de voyageurs par jour une fois achevée en 2031. Les connexions de la ligne 15 comprendront les lignes de métro 4, 7, 8, 9 et 13, les lignes de RER A, B, C, D et E, ainsi que les tramways et les trains régionaux.

L’arrivée de la ligne 15 Sud facilitera les déplacements des habitants des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Entièrement automatisé et connecté, le nouveau métro circulera à une vitesse comprise entre 55 et 65 kilomètres par heure, permettant de relier Pont de Sèvres à Noisy-Champs en 37 minutes, contre plus d’une heure actuellement. Cela représente un gain de plusieurs heures chaque semaine, qui peuvent être consacrées aux activités familiales et de loisirs.

Les prochaines étapes

La première rame de la ligne 15 est actuellement en cours d’assemblage sur le site de Champigny-sur-Marne, marquant une étape cruciale pour cette future ligne de métro d’Île-de-France. La prochaine phase impliquera des tests statiques. Une fois les trois prochains wagons livrés, la rame sera terminée et les tests statiques pourront commencer. Ces tests sont indispensables pour vérifier que tout fonctionne correctement : éclairage, systèmes de contrôle, prises USB, etc. et permettront d’effectuer les ajustements nécessaires.

Île-de-France Mobilités a déjà commandé et financé 27 rames pour exploiter cette ligne. Après cette étape, suivront les tests dynamiques. Celles-ci se dérouleront en circuit fermé pour tester les équipements en circulation avant leur mise en service, prévue fin 2025.

À l’ouest

Le premier contrat de conception-construction du Grand Paris Express a été attribué par la Société du Grand Paris à un groupement regroupant différentes filiales de VINCI Construction et de VINCI Energies. Le contrat concerne le premier tronçon de la ligne 15 Ouest, qui reliera la station Pont de Sèvres à La Défense, zone urbaine très densément peuplée.

Le contrat, d’un montant de 2,71 milliards d’euros, dont 20 pour cent seront attribués à des PME locales, portera sur la conception et la construction complète de 14 kilomètres de tunnels, 5 gares (Saint-Cloud, Rueil-Suresnes Mont-Valérien, Nanterre La Boule , Nanterre La Folie et La Défense), une gare arrière à Nanterre La Folie et 16 ouvrages de services. Ce tronçon de la ligne 15 Ouest sera interconnecté avec plusieurs lignes de transport, offrant des correspondances avec les lignes Transilien L et U à Saint-Cloud et La Défense, avec la ligne E du RER à Nanterre La Folie, ainsi qu’avec les lignes A et E du RER, la ligne 1 du métro et Ligne Transilien T2 à La Défense. La mise en service est prévue fin 2031.

Les entreprises de VINCI Construction et de VINCI Energies sont déjà activement impliquées sur plusieurs lots du Grand Paris Express, notamment sur la ligne 15 Sud entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs, et sur la ligne 18 entre Orly et le campus universitaire de Saclay.

