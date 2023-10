Une société de suppléments devra payer 200 000 $ suite à des allégations de publicité mensongère

Une société de suppléments devrait payer 200 000 dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait induit les consommateurs en erreur en suggérant que ses produits pourraient équilibrer les hormones et même remplacer les « mauvaises » bactéries par de « bonnes » bactéries, ont indiqué les autorités.

Organifi, ainsi que son fondateur, Andrew Canole, ont accepté le règlement après avoir fait face à un procès en protection des consommateurs intenté par le groupe de travail californien sur les aliments, les médicaments et les dispositifs médicaux. Le groupe comprend des procureurs des comtés d’Alameda, Marin, Napa, Solano, Sonoma, Santa Clara, Santa Cruz et San Francisco.

La société, basée à San Diego, a accepté de payer 150 000 dollars de sanctions civiles et 50 000 dollars supplémentaires de frais d’enquête et de restitution, ont indiqué les autorités.

« Les suppléments nutritionnels ne sont pas bon marché », a déclaré Jeff Rosen, procureur du comté de Santa Clara, dans un communiqué annonçant le règlement. « Les clients ont le droit de s’attendre à ce que les produits qu’ils achètent fonctionnent comme annoncé. »

Organfi a induit les consommateurs en erreur en affirmant que ses produits – connus sous les noms de Gold, Pure, Green Juice et Red Juice – pourraient apporter de nombreux avantages pour la santé, tels que l’équilibrage des niveaux d’hormones et de cortisol, selon le communiqué de presse. La société a également déclaré à tort que ses produits, fabriqués à partir de fruits et légumes, pourraient réguler le système nerveux parasympathique des utilisateurs, ont indiqué les autorités.