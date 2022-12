Une société de scooters électriques vient de réaliser la seule introduction en bourse de l’année en Russie

Londres

CNN Affaires

—



Un service de scooters électriques vient de devenir la seule entreprise à réaliser une offre publique initiale en Russie cette année.

Whoosh, qui a fait ses débuts mercredi, a déclaré avoir levé 2,1 milliards de roubles (32,6 millions de dollars) grâce à l’inscription, ce qui lui donne une valorisation de 20,6 milliards de roubles (320 millions de dollars).

« En quatre ans, nous sommes passés d’une startup au leader de la Russie [scooter sharing] marché, faisant du scooter électrique un mode de transport familier », a déclaré le PDG de Whoosh, Dmitry Chuiko, dans un communiqué.

Mais les actions ont été évaluées dans le bas de la fourchette attendue de la société. Il a levé moins de la moitié de ce qu’il visait plus tôt dans le mois.

L’unique entrée à la bourse de Moscou en 2022, et la première depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, montre le climat difficile pour les entreprises russes depuis que les investisseurs internationaux ont fui les marchés financiers du pays et que l’Occident a imposé des sanctions sans précédent au pays.

Des centaines d’entreprises occidentales – des géants pétroliers aux marques technologiques en passant par les constructeurs automobiles, les banques et les chaînes de restauration rapide – ont quitté la Russie cette année. McDonald’s s’appelle désormais “Vkusno i tochka”, ou “Savoureux, et c’est tout”, et les cafés Starbucks ont rouvert sous la marque à peine déguisée Stars Coffee.

Le principal indice boursier du pays est en baisse de 43 % depuis le début de l’année, tandis que les actions américaines ne sont que de 15 % inférieures.

L’année dernière, il y a eu six introductions en bourse en Russie, selon les données de Dealogic.

Chuiko a déclaré que Whoosh était soutenu par les principaux fonds d’investissement russes, qui représentaient plus de la moitié du volume total des introductions en bourse, ainsi que par plus de 20 000 investisseurs privés.

Fin septembre, Whoosh comptait environ 82 000 scooters dans 40 villes de Russie et des anciens États soviétiques et 11,2 millions d’utilisateurs enregistrés.

— Darya Tarasova a contribué au reportage.