Une société de recherche suggère qu’il en coûte environ 454 $ à Apple pour fabriquer l’iPhone 14 Pro Max

Apple dépense environ 454 $ pour fabriquer l’iPhone 14 Pro Max, selon un nouveau rapport de Recherche de contrepoint (via 9to5Mac) qui fournit une « nomenclature mixte » qui suggère que le dernier iPhone haut de gamme coûte environ 3,4 % plus cher à fabriquer pour Apple que l’iPhone 13 Pro Max.

Selon la firme, qui 9to5Mac informations obtenues, la puce A16 Bionic à l’intérieur de l’iPhone 14 Pro Max coûte environ 11 $ de plus par unité que la puce A15 Bionic sur l’iPhone 13 Pro de génération précédente, avec la catégorie «traitement», qui comprend la puce A16 Bionic, désormais comptable pour 20% du coût total des matériaux de l’appareil lui-même.

Le rapport suggère que la production d’un smartphone iPhone 14 Pro Max de 128 Go coûte à Apple jusqu’à 474 $, par rapport au prix de vente régulier de 1 099,00 $.

Apple ne divulgue les coûts de fabrication d’aucun de ses produits ou composants, il est donc difficile de déterminer à quel point la «nomenclature mixte» est active.

Malgré la grande différence entre le composant et le dispositif de prix de vente régulier, il convient de noter que la « nomenclature mixte des matériaux » d’environ 474 $ n’inclut pas les coûts tels que la recherche et le développement, l’assemblage, le marketing ou la distribution, ce qui signifie que le coût global de production un iPhone du début à la fin sera beaucoup plus élevé que le prix prévu dans la recherche.