Peter Thiel, co-fondateur de PayPal Inc.

ATAI Life Sciences, une société biopharmaceutique visant à fabriquer des médicaments psychédéliques pour traiter les troubles de santé mentale, a annoncé qu’elle prévoyait de lever 100 millions de dollars dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne.

La société basée à Berlin, qui compte l’investisseur milliardaire Peter Thiel comme l’un de ses principaux soutiens, a présenté un Dépôt S-1 mardi à la Securities and Exchange Commission.

Le dépôt montre que l’ATAI a jusqu’à présent levé un total de 362,3 millions de dollars auprès d’investisseurs privés.

Il envisage de vendre ses actions sur le marché Nasdaq de New York, axé sur la technologie, sous le symbole ATAI. Une date pour l’introduction en bourse n’a pas été fixée.

Les souscripteurs de l’introduction en bourse comprennent le Credit Suisse, Citigroup, Cowen et Berenberg.

ATAI, qui se décrit comme une plate-forme de développement de médicaments, a été créée pour acquérir, incuber et développer des psychédéliques et d’autres médicaments pouvant être utilisés pour traiter la dépression, l’anxiété, la toxicomanie et d’autres problèmes de santé mentale.

La société – fondée en 2018 par les entrepreneurs Christian Angermayer, Florian Brand, Lars Wilde et Srinivas Rao – n’a pas encore de médicaments officiellement approuvés par les régulateurs.