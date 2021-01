Une société de logiciels largement utilisée peut être le point d’entrée d’un énorme piratage aux États-Unis

JetBrains a déclaré mercredi qu’elle n’était pas au courant d’une enquête et qu’elle n’avait connaissance d’aucun compromis. Le logiciel exact que les enquêteurs examinent est un produit JetBrains appelé TeamCity, qui permet aux développeurs de tester et d’échanger du code logiciel avant sa sortie.

JetBrains, qui compte 79 des entreprises Fortune 100 comme clients, est utilisé par les développeurs de 300 000 entreprises. L’un d’eux est SolarWinds, la société basée à Austin, au Texas, dont le logiciel de gestion de réseau a joué un rôle central en permettant aux pirates d’accéder aux réseaux gouvernementaux et privés.

Les responsables enquêtent pour savoir si l’entreprise, fondée par trois ingénieurs russes en République tchèque avec des laboratoires de recherche en Russie, a été violée et utilisée comme un moyen pour les pirates d’insérer des portes dérobées dans le logiciel d’un nombre incalculable d’entreprises technologiques. Les experts en sécurité préviennent que cette intrusion de plusieurs mois pourrait être la plus grande violation des réseaux américains de l’histoire.

Les agences de renseignement américaines et les enquêteurs privés sur la cybersécurité examinent le rôle d’une société de logiciels largement utilisée, JetBrains, dans le piratage russe de grande envergure des agences fédérales, des entreprises privées et des infrastructures américaines, selon des responsables et des dirigeants informés de l’enquête.

En compromettant TeamCity ou en exploitant les lacunes dans la façon dont les clients utilisent l’outil, les experts en cybersécurité affirment que les pirates informatiques russes auraient pu planter discrètement des portes dérobées chez un nombre incalculable de clients de JetBrains. Parce que TeamCity est si largement déployé, ont déclaré les experts, il est impératif de déterminer si son logiciel contient une vulnérabilité ou si des attaquants ont exploité les clients de TeamCity via des mots de passe volés ou des lacunes dans des logiciels obsolètes et non corrigés.

Par ailleurs, le ministère de la Justice a déclaré que son système de messagerie avait été compromis dans le cadre du piratage de SolarWinds, une annonce qui élargit la portée des ordinateurs gouvernementaux que la Russie a pu infiltrer.

Les responsables gouvernementaux ne sont pas certains de la relation entre le compromis du logiciel JetBrains et le piratage plus important de SolarWinds. Ils cherchent à savoir s’il s’agissait d’un moyen parallèle pour la principale agence de renseignement de Russie d’entrer dans les systèmes gouvernementaux et privés, ou si c’était la première avenue pour les agents russes d’infiltrer SolarWinds.

Mardi, le bureau du directeur du renseignement national, le FBI, le département de la Sécurité intérieure et l’Agence de sécurité nationale ont publié une déclaration conjointe déclarant formellement que la Russie était très probablement à l’origine du piratage. Mais la déclaration n’offrait aucun détail et ne faisait aucune mention du logiciel JetBrains ou du SVR, l’agence de renseignement la plus qualifiée de Russie.

JetBrains est considéré comme un outil prédominant pour le développement de logiciels. Google, Hewlett-Packard et Citibank font partie de ses clients, et la société est largement utilisée par les développeurs de logiciels mobiles Android. Il compte également Siemens, un important fournisseur de technologie dans les infrastructures critiques telles que les centrales électriques et nucléaires, comme client, ainsi que VMware, une société de technologie qui a été mise en garde le 7 décembre par l’Agence nationale de sécurité pour pénétrer dans les réseaux.