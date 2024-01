Une société de logement retire les aménagements d’Anne Frank et Harriet Tubman après une réaction violente

Les experts ont déclaré que les agents immobiliers se tournent vers de nouvelles techniques pour stimuler les affaires dans un marché immobilier en refroidissement.

Yildiray Yildirim, président du département immobilier du Baruch College de New York, a déclaré qu’il avait déjà vu le marketing immobilier faire référence à des noms de célébrités, mais pas aux personnages historiques utilisés par Abrazo Homes. Il a décrit ce choix comme une manière « étrange » mais « créative » d’essayer de générer de nouvelles affaires.

La maison de 1 500 pieds carrés était inscrite pour 370 475 $ le 29 décembre, selon le message de Zillow, qui a depuis été supprimé mais est toujours disponible sur la Wayback Machine. La publication montrait près de 80 000 pages vues sur Zillow lundi soir (des listes comparables dans la région avaient été consultées entre 75 et 150 fois).

Dans une déclaration au New York Times, Brian McCarthy, co-fondateur d’Abrazo Homes, a déclaré que la société avait décidé de donner aux plans d’étage le nom de femmes influentes lors de sa création il y a 14 ans pour « reconnaître leur place dans l’histoire ».

“Nous reconnaissons que le langage utilisé dans la description du plan est insuffisant et comprenons qu’il puisse paraître insensible et manquant de sensibilisation”, a déclaré mardi M. McCarthy dans un courriel adressé au New York Times. “Il est regrettable que cet oubli ait diminué nos efforts sincères pour rendre hommage à certaines des femmes les plus remarquables de l’histoire.”