Une société de développement présente des plans pour Riverwalk Homes à Joliet – Shaw Local

Une entreprise de Chicago a fourni au conseil municipal de Joliet un aperçu des plans de réaménagement de Riverwalk Homes, alors que les autorités municipales s’inquiétaient de savoir si ces plans serviraient réellement les résidents à long terme.

Au 5 septembre Joliet Lors d’une réunion du conseil municipal, les représentants de Holsten Development ont présenté l’histoire de la reprise par la ville de Riverwalk Homes – anciennement connue sous le nom d’Evergreen Terrace – et les plans de réaménagement qui, selon eux, créeront jusqu’à 150 emplois dans le secteur de la construction et augmenteront la valeur des propriétés.

Holsten Development est le partenaire de la ville dans la gestion du complexe de logements sociaux, qui devrait passer de 356 unités à 177 unités après son réaménagement.

Le conseil devrait voter des crédits d’impôt qui financeraient la majeure partie du projet de 77 millions de dollars. Ces crédits d’impôt ont une « durée de conservation », selon Dan Burke, directeur régional du Midwest du ministère américain du Logement et du Développement urbain.

« Si vous ne les mettez pas en place dans certains délais, vous les perdez », a déclaré Burke au conseil.

Lors de la réunion du conseil, le maire de Joliet, Terry D’Arcy, a déclaré qu’il avait invité Peter Holsten, président de Holsten Development, à s’adresser au conseil au sujet du projet.

« Je veux juste m’assurer qu’il s’agit d’un accord équitable pour la ville et pour ceux qui vivent dans les appartements », a déclaré D’Arcy.

Cesar Cardenas, un membre du conseil municipal dont le district comprend Riverwalk Homes, a déclaré que sa principale préoccupation était de savoir si les améliorations proposées, dont la plupart semblaient superficielles, « amélioreront la qualité de vie de ces personnes ». [who are] les résidents actuels et les futurs résidents de cette propriété.

« Le modèle me semble tout simplement dépassé », a déclaré Cardenas.

Holsten a déclaré au conseil que le calendrier de réaménagement proposé comprendrait la construction commençant au troisième trimestre – ou à la fin de l’été – de 2024. La construction devrait durer jusqu’au premier trimestre 2026.

Holsten a déclaré que quatre bâtiments du site seraient démolis tandis que quatre autres bâtiments resteraient dans les rues de North Broadway. Il a montré au conseil un schéma de ce à quoi ressemblera la propriété après la construction.

« Après la construction, vous pouvez voir le site le long de la [Des Plaines River] est ouvert », a déclaré Holsten.

Rendu du projet de réaménagement de Riverwalk Homes présenté par Holsten Development lors de la réunion du conseil municipal de Joliet le mardi 5 septembre 2023. (Développement Holsten)

Holsten a déclaré que le site sera amélioré avec « un nouvel aménagement paysager étendu, un jardin communautaire, une aire de jeux et une aire de pique-nique ».

Le paysage de Riverwalk Homes comprendra des sièges extérieurs, des arbres ornementaux et une rampe en béton avec les escaliers, a déclaré Holsten.

Holsten a déclaré que la ville bénéficiera du projet de réaménagement avec 100 à 150 emplois dans la construction, une stabilité accrue des quartiers et une augmentation de la valeur des propriétés.

« En dédensifiant Riverwalk Homes et en poursuivant une initiative que nous menons actuellement en ne tolérant pas les mauvais comportements, nous pensons [it will] Il y aura une nette augmentation positive de la valeur des propriétés des gens », a déclaré Holsten.

Le conseiller Larry Hug a déclaré à Holsten que le plan de réaménagement ne prévoyait pas la construction de nouveaux bâtiments.

« Nous allons préserver trois ou quatre des bâtiments, démolir le reste et remodeler ces trois ou quatre pour 177 unités ? » dit Câlin.

« C’est exact », a déclaré Holsten.