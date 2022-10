Une société de cryptographie condamnée à une amende de 29,3 millions de dollars pour avoir enfreint plusieurs sanctions américaines

Le département du Trésor a infligé une amende de 29,3 millions de dollars à une plateforme de trading de crypto-monnaie basée à Washington pour avoir enfreint de multiples sanctions, y compris celles interdisant aux entreprises américaines de faire des affaires avec des individus opérant en Iran, au Soudan, en Syrie, à Cuba et dans la région de Crimée en Ukraine, a annoncé mardi l’agence.

Bittrex Inc., une société de services de change en ligne et de portefeuille de crypto-monnaie basée à Bellevue, Washington, a accepté de payer 24,3 millions de dollars au Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor pour régler les accusations civiles selon lesquelles il aurait effectué 116 421 transactions d’une valeur de plus de 260 millions de dollars qui violaient les États-Unis. les sanctions. La division Financial Crimes Enforcement Network du Trésor, ou FinCEN, a imposé une sanction civile totale de 29,3 millions de dollars, qui couvre des violations supplémentaires en vertu de la loi sur le secret bancaire.

Les échecs de déclaration de Bittrex “ont inutilement exposé le système financier américain aux acteurs de la menace”, a déclaré le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das.

“Les échecs de Bittrex ont créé une exposition à des contreparties à haut risque, notamment des juridictions sanctionnées, des marchés darknet et des attaquants de ransomware. FinCEN a clairement indiqué que les fournisseurs de services d’actifs virtuels doivent mettre en œuvre de solides programmes de conformité basés sur les risques et répondre à leurs exigences de déclaration BSA, et n’hésitera pas à agir lorsqu’il identifie des violations délibérées de la BSA », a déclaré Das.

Le règlement est la plus grande action d’exécution de l’OFAC contre une société de crypto-monnaie à ce jour et est la première action d’exécution conjointe de l’OFAC et du FinCEN.

Bittrex n’aurait pas réussi à empêcher les personnes situées dans des zones restreintes d’utiliser ses services. La société exploitait 1 730 comptes qui ont traité en ligne 116 421 transactions liées à la monnaie virtuelle totalisant plus de 263 millions de dollars entre le 28 mars 2014 et le 31 décembre 2017, selon un communiqué de presse.

Le FinCEN a également découvert que l’entreprise n’avait pas maintenu de programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent de février 2014 à décembre 2018. Parfois, seulement deux employés étaient chargés d’examiner plus de 20 000 transactions quotidiennes à la recherche d’activités suspectes.

Bittrex n’a également déposé aucun rapport d’activité suspecte entre février 2014 et mai 2017, y compris le traitement de 22 transactions à partir des emplacements sanctionnés impliquant plus d’un million de dollars d’actifs virtuels. Plus de 200 transactions au cours de cette période ont impliqué 140 000 dollars d’actifs virtuels, soit près de 100 fois plus que la transaction moyenne sur la plate-forme de l’entreprise, selon les agences.

Les actions ont violé les politiques de l’OFAC, qui interdisent généralement aux particuliers et aux entreprises situés aux États-Unis d’interagir avec des particuliers et des entreprises. juridictions sanctionnées.

Les violations ont été découvertes des mois après que l’administration Biden a créé un groupe de travail pour faire appliquer les sanctions des États-Unis et des pays alliés contre les responsables et les oligarques russes qui ont aidé à financer l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

FinCen a déclaré que les politiques de Bittrex montrent qu’il était au courant des réglementations sur les sanctions de l’OFAC dès août 2015, mais qu’il n’a commencé à filtrer les clients pour leurs emplacements qu’en octobre 2017. Un programme de conformité aux sanctions n’a été adopté qu’en décembre 2015, bien que Bittrex ait commencé offrant des services de monnaie virtuelle au début de 2014.

Bittrex a commencé à mettre en œuvre des mesures pour corriger ses pratiques de surveillance défectueuses, seulement après que l’OFAC a assigné l’entreprise en octobre 2017.

Dans un communiqué, Bittrex a déclaré qu’aucune des allégations ne concernait une conduite après 2018.

“Comme l’affirment les documents de règlement et les annonces, nous avions mis en place des contrôles dès le début – y compris des sanctions formelles et des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent – et nous avons employé des experts et des prestataires de services tiers pour examiner nos processus de conformité, effectuer un filtrage des sanctions et aider à vérifier les comptes”, a déclaré un porte-parole à CNBC. “En tant qu’entreprise en pleine croissance, au cours de la période en question, nous avons régulièrement évalué et amélioré ces fonctions.”