Une société de capital-investissement envisage une nouvelle ville en Californie – NYT — RT World News

Le journal a nommé les investisseurs en capital-risque et les dirigeants du secteur technologique à l’origine d’un achat secret de terrains de 800 millions de dollars.

Un groupe de capital-risqueurs, d’investisseurs technologiques et d’autres élites de la Silicon Valley dirigé par un banquier de Goldman Sachs envisage de construire une mégapole futuriste dans le comté rural de Solano, en Californie, a rapporté vendredi le New York Times. Le journal a nommé certaines des personnes à l’origine d’un achat massif de terrains pour le projet qui a intrigué et alarmé les résidents pendant des années.

L’ancien banquier d’investissement Jan Sramek, opérant sous le nom de Flannery Associates, fait appel depuis 2017 à des investisseurs de renom comme le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, et le capital-risqueur Marc Andreessen, pour financer l’acquisition de plus de 140 propriétés dans la région connue sous le nom de Montezuma Hills. . Les achats s’étendent sur 50 000 acres et valent un total de 800 millions de dollars, a révélé le New York Times.

L’objectif final, selon une enquête envoyée aux résidents du comté de Solano la semaine dernière et consultée par le San Francisco Standard, était d’établir un développement avec «des dizaines de milliers de nouvelles maisons, une grande ferme d’énergie solaire, des vergers avec plus d’un million de nouveaux arbres et plus de 10 000 acres de nouveaux parcs et d’espaces ouverts.»















L’idée serait née des récriminations de longue date des gros bonnets de la Silicon Valley concernant l’immobilier dans la Bay Area, l’un des endroits les plus chers à construire aux États-Unis en raison d’un épais fourré de réglementations locales et de lois de zonage. Selon le New York Times, l’investisseur en capital-risque Michael Moritz a lancé les choses en proposant la création d’une toute nouvelle ville dans une note adressée à un investisseur potentiel en 2017.

L’investisseur technologique Laurene Powell Jobs, les co-fondateurs de Stripe Patrick et John Collison et l’ancien PDG de Github Nat Friedman auraient également contribué au rêve de Moritz d’une utopie accessible à pied et alimentée par des technologies propres, construite de toutes pièces à 60 miles de la ville en proie à la criminalité de San Francisco.

Le projet serait censé générer «des milliers d’emplois et des centaines de millions de recettes fiscales» au cours de sa première décennie seulement, selon l’enquête qui constituait la première communication publique de Flannery avec ses nouveaux voisins.

Alors que l’entreprise a acheté des terrains à toute vitesse, payant souvent plusieurs fois la valeur marchande pour des parcelles qui n’étaient pas auparavant à vendre, la véritable identité des investisseurs est restée inconnue jusqu’à vendredi.

Les terres de Flannery entourent la base aérienne de Travis sur trois côtés, ce qui a conduit certains responsables locaux à soulever tardivement des préoccupations en matière de sécurité nationale après avoir découvert combien de dizaines de milliers d’acres avaient en réalité été achetés sous leur nez alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles l’acheteur était en réalité le gouvernement chinois. – ou peut-être Disney.

Lisa Shipley, directrice du Bureau agricole du comté de Solano, a décrit la vague d’acquisitions comme «secret » et « agressif», car les investisseurs ont en fait poursuivi certains propriétaires pour avoir soi-disant gonflé la valeur de leurs parcelles. Ces tactiques pourraient finalement jouer contre le projet, car un vote sera nécessaire pour rezoner les terres agricoles à résidentielles.