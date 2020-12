Le PDG d’une société de latte en poudre « funky » soutenue financièrement par Meghan Markle est un esprit libre californien qui espère convaincre le monde du pouvoir des champignons et des plantes anti-stress appelées « adaptogènes ».

Hannah Mendoza a fondé Clevr Brands en janvier 2019, après avoir initialement vendu ses boissons en poudre dans un café éphémère.

Dimanche, il est apparu que Markle avait investi dans la marque, après qu’Oprah Winfrey – qui a assisté au mariage de Markle et du prince Harry – a fait la promotion des produits sur son Instagram.

«Le premier jour de Noël, mon voisin« M »m’a envoyé … un panier de délices! (Oui ce M), dit Oprah avec un emoji couronne.

«Ma nouvelle boisson de choix pour le matin et le soir.

« J’aurais aimé avoir des mélanges Clevr plus tôt car je l’aurais ajouté à ma liste de choses préférées », a-t-elle déclaré à ses 19 millions d’abonnés.

Markle apparaissant sur CNN lundi pour remercier les « héros silencieux » de la pandémie

Oprah a publié les produits sur sa page Instagram dimanche soir, donnant à la marque une énorme prise pour ses 16 millions d’abonnés

Markle a ensuite publié une déclaration confirmant son investissement dans l’entreprise. Elle n’a pas précisé son enjeu.

«Cet investissement soutient une entrepreneuse passionnée qui donne la priorité à la création d’une communauté aux côtés de son entreprise», a déclaré Markle.

«Je suis fier d’investir dans l’engagement d’Hannah à trouver des ingrédients éthiques et à créer un produit que j’aime personnellement et qui a une approche holistique du bien-être. Je crois en elle et je crois en sa compagnie.

Mendoza a cofondé l’entreprise en janvier 2019 avec Roger Coppola, 31 ans.

Le couple a tous deux fréquenté l’UC Santa Barbara, avec Mendoza diplômé en 2014.

Hannah Mendoza, PDG et cofondatrice de Clevr Blends, diplômée de l’université en 2014

Meghan a qualifié l’entreprise de « dirigée par une femme ». Son co-fondateur est Roger Coppola, 31 ans

Certains des produits vendus sur le site Web de Clevr Blends comprennent un «superlatte» de curcuma «doré» et un «superlatte de macha»

Son adresse est répertoriée comme une maison de 1,2 million de dollars à Berkeley, et son fil de médias sociaux regorge de publications promouvant le bien-être et la pensée positive.

En octobre, Mendoza a posté une photo d’elle-même en tenue de randonnée, rayonnant à côté d’un champignon géant poussant sur un tronc d’arbre.

«Hannah ayant l’un de ces moments d’émerveillement aux champignons (un thème commun à l’équipe Clevr)», a-t-elle écrit.

«Les champignons devraient vous faire croire à la magie – ce sont des organismes anciens qui se parlent, existent à chaque centimètre carré du globe et guérissent notre corps de manière impensable.

«Saviez-vous que le plus grand être vivant SUR TERRE est un réseau de mycélium !? Aka un champignon!

En novembre, Mendoza a montré une photo de l’un de leurs fournisseurs à Santa Barbara, décrivant la ferme Sweet Mountain Top comme « une équipe badass d’agriculteurs, sur une montagne, cultivant des fleurs et des herbes médicinales dans les nuages. »

Markle aurait contacté l’entreprise après avoir goûté ses produits pour elle-même en 2017.

Mendoza a confirmé l’investissement de Markle en déclarant: «Les entrepreneurs ont besoin de financement, mais ils ont également besoin de conseillers qui se soucient profondément de ce qu’ils construisent.

« Je suis reconnaissant d’avoir trouvé les deux chez la duchesse de Sussex.

«Sa passion pour ce que nous créons est palpable et je ne pourrais pas imaginer un partenariat plus aligné.

«Nous sommes ravis de la route à suivre.

Clevr Blends propose une gamme de «superlattes» en poudre qui coûtent 28 $ pour chaque paquet de 14 tasses, et se déclinent en saveurs telles que le curcuma et le matcha.

Ils vendent également ce qui est présenté comme un « café arabica colombien biologique mélangé avec du lait d’avoine et de la crème de noix de coco, alimenté par des adaptogènes, des champignons et des probiotiques, naturellement sucré avec des fruits de moine ».

Il vend également un mousseur à lait de marque à 18 $ et une tasse de voyage épuisée.

Tous contiennent des adaptogènes – des substances naturelles, généralement dérivées de plantes, qui sont censées aider le corps à contrer et à s’adapter au stress.

Mendoza a fondé Clevr Blends après avoir mis en place un «café pop up bar funky».

«Nous avons parcouru la côte californienne, mélangeant des lattés adaptogènes et des cafés aux champignons à l’arrière d’une camionnette. C’était génial », écrit-elle sur le site Web de l’entreprise.

« Nos boissons ont rendu les gens formidables – mais étaient difficiles à recréer à la maison.

« Nous avions besoin d’un moyen plus simple d’amener ces élixirs magiques dans les rituels quotidiens des gens … alors nous sommes allés en cuisine!

«Nous nous sommes donné pour mission de créer le latte instantané le plus délicieux et le plus nutritif de la planète.

«Après 1 an de formulation et un sourcing minutieux des ingrédients plus tard, nos SuperLattes sont nés!

L’entreprise affirme qu’elle achète tous ses produits à Santa Barbara et les fabrique là-bas.

Il dit qu’il n’utilise que des ingrédients biologiques ou non OGM, et qu’ils veulent également «donner un pourcentage de nos revenus à des organisations qui luttent pour la justice alimentaire aux États-Unis».

Avant de se lancer dans le secteur des superaliments, Mendoza a travaillé comme professeur d’anglais bénévole au Brésil.

La société vend des poudres de latte pré-emballées à base de superaliments qui ne nécessitent qu’un ajout d’eau.

Clevr Blends collabore également avec un « groupe pilote queer BIPOC » qui se concentre sur « l’entraide régionale et la résilience communautaire – pour améliorer les projets de justice alimentaire »

L’investissement de Markle est le premier depuis qu’elle et Harry ont quitté la vie royale plus tôt cette année pour poursuivre une vie privée et rechercher une « indépendance financière » de la famille royale.

Leur départ a provoqué une onde de choc dans la famille royale et est intervenu après des mois de rumeurs de discorde.

Dans leurs rôles de membres de la famille royale, ils n’auraient pas été en mesure de faire des investissements privés.

Mais maintenant, ils sont libres de conclure des accords commerciaux avec Netflix – avec qui ils se sont associés dans un accord portant sur 100 millions de dollars.

Ils ont également collecté des chèques pour avoir pris la parole lors d’engagements privés depuis qu’ils ont quitté la vie royale en janvier 2020 après s’être plaints d’une intrusion de la presse.

Lundi, Meghan est également apparue sur CNN dans un message vidéo préenregistré pour remercier les « héros silencieux » de la pandémie.

Elle a également récemment écrit pour le New York Times et a révélé qu’elle avait fait une fausse couche.