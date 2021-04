Une société pharmaceutique chinoise fera don de 50000 doses de son vaccin COVID-19 aux équipes nationales à utiliser avant la Copa America, a annoncé mardi CONMEBOL.

L’accord fait partie d’un accord entre la CONMEBOL et la société biopharmaceutique Sinovac, basée à Pékin.

« C’est la meilleure nouvelle que puisse recevoir la famille sud-américaine du football », Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a déclaré. «J’apprécie ce grand geste de solidarité et de soutien de la société Sinovac, qui a compris que le football est une activité fondamentale pour l’économie, la culture et la santé physique et mentale des Sud-Américains.

« C’est un énorme pas en avant pour vaincre la pandémie de COVID-19, mais cela ne signifie en aucun cas que nous baissons la garde. Nous maintiendrons notre travail responsable, qui nous a permis de conclure nos tournois en douceur et sans modifier les formats. . «

Les vaccins seront également utilisés pour d’autres compétitions CONMEBOL.

La CONMEBOL a souligné l’importance de cet accord, car elle devient la première confédération au monde à avoir «organisé des immuniseurs pour lancer un processus de vaccination massive».

L’annonce intervient trois jours après que le plus haut responsable chinois du contrôle des maladies, dans une rare reconnaissance, a déclaré que les vaccins actuels dans le pays offraient une faible protection contre le coronavirus et que leur mélange faisait partie des stratégies envisagées pour augmenter leur efficacité.

La Chine a distribué des centaines de millions de doses de vaccins fabriqués localement à l’étranger et compte sur eux pour sa propre campagne de vaccination de masse.

Mais le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, Gao Fu, a déclaré lors d’une conférence samedi que leurs taux d’efficacité devaient être améliorés.

« Nous allons résoudre le problème selon lequel les vaccins actuels n’ont pas de taux de protection très élevés », a déclaré Gao dans une présentation sur les vaccins chinois COVID-19 et les stratégies de vaccination lors d’une conférence dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays. «Il est maintenant à l’étude si nous devrions utiliser différents vaccins de différentes lignes techniques pour le processus de vaccination.

La Copa America se jouera du 13 juin au 10 juillet en Argentine et en Colombie.

Au total, 10 nations sud-américaines seront en compétition. Il n’y a pas d’équipes invitées dans le tournoi, le Qatar et l’Australie s’étant retirés en raison de conflits d’horaire.

Le match d’ouverture se jouera à Buenos Aires le 13 juin, l’Argentine affrontant le Chili.

Le Brésil commencera sa défense de titre contre le Venezuela à Medellin, en Colombie, un jour plus tard.

La finale se jouera à Barranquilla, en Colombie, le 10 juillet.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.