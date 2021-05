Une société biopharmaceutique fait face à des pressions pour réduire ses coûts et maximiser la valeur pour ses actionnaires

Commentaire de l’activiste: Sarissa Capital Management est un investisseur activiste axé sur le secteur de la santé. Elle a été fondée en mai 2013 par Alex Denner, ancien directeur général principal d’Icahn Capital. Denner était le chef de file des investissements d’Icahn dans des sociétés telles que Biogen, Amylin, Genzyme, MedImmune et ImClone et a siégé aux conseils d’administration d’ImClone, Amylin, Biogen, Enzon et Adventrx Pharmaceuticals. Denner est titulaire d’un doctorat en biotechnologie et d’une rare combinaison de compétences analytiques dans ce secteur et de compétences et d’expérience militantes.

Le 29 avril 2021, Sarissa et la société ont conclu un accord en vertu duquel Sarissa a le droit de désigner un administrateur au conseil d’administration de la société entre le 30 octobre 2021 et le 28 février 2022. Dans le cadre de l’accord, Sarissa a décidé de retirer sa nomination le 4 décembre 2020 d’un candidat administrateur à l’élection au conseil lors de l’assemblée annuelle 2021 de la société.

Alkermes est une société biopharmaceutique avec un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars, dont 500 millions de dollars en revenus de redevances pures. Les 500 millions de dollars restants sont des médicaments rentables, mais pas nécessairement des superproductions. Une entreprise comme celle-ci, avec 500 millions de dollars de redevances qui reviennent directement au résultat net, devrait avoir de très fortes marges d’EBITDA, mais l’entreprise n’a pas été rentable depuis de nombreuses années. Cela est dû à une structure de coûts gonflée et à une infrastructure surdimensionnée qui n’est pas alignée avec la taille de sa plate-forme.

En outre, la société possède des actifs, tels que son flux de redevances, son empreinte de fabrication et son médicament oncologique IL-2, qui pourraient être monétisés pour bien plus que la valeur qui leur est attribuée dans le cadre d’Alkermes. Sanofi a récemment dépensé 2,5 milliards de dollars pour acquérir un médicament IL-2 similaire et rien ne prouve que le médicament IL-2 d’Alkermes se voit attribuer une quelconque valeur par les marchés. Il existe donc une opportunité d’assainir la structure des coûts sans réduire la R&D et de rendre l’entreprise beaucoup plus efficace avec des marges d’EBITDA élevées tout en optimisant le portefeuille grâce à des transactions stratégiques.

Un autre activiste fait exactement cela. En décembre 2020, Alkermes a conclu un accord avec un autre activiste, Elliott Management, dans le cadre d’un plan de valorisation conçu pour stimuler la croissance, améliorer les performances opérationnelles et financières et accroître la valeur pour les actionnaires. Conformément à ce plan, la société a annoncé (i) son engagement à atteindre un bénéfice net non-GAAP de l’exercice 2023 égal à 25% du chiffre d’affaires total de la société et une marge d’EBITDA de 20% du chiffre d’affaires total et un bénéfice net non-GAAP de l’exercice 2024 égal à 30% du chiffre d’affaires total de la société et une marge d’EBITDA de 25% du chiffre d’affaires total; (ii) un nouveau comité du conseil d’administration pour évaluer un large éventail d’options stratégiques potentielles liées aux actifs non essentiels d’Alkermes, y compris les opportunités de monétisation et de désinvestissement et l’engagement de la société à explorer une collaboration stratégique pour son médicament IL-2 ; (iii) la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants pour remplacer deux administrateurs de longue date; et (iv) que le conseil a l’intention de recommander aux actionnaires de la société d’approuver, lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 de la société, une modification des statuts de la société afin de déclassifier le conseil.

Cette société a eu de mauvais antécédents en matière de gestion et de gouvernance avec des cadres de longue date. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont maintenant un nouveau conseil convivial pour les actionnaires, doté de l’expertise nécessaire pour responsabiliser la direction. Le 21 mars 2021, il a été rapporté que Sarissa avait publié une lettre aux investisseurs dans laquelle ils annonçaient qu’ils parlaient avec la direction d’Alkermes PLC et d’autres parties intéressées depuis un certain temps et prévoyaient de continuer à faire pression sur l’entreprise pour maximiser la valeur pour les actionnaires. Sarissa aurait demandé si le plan était suffisant. Ils ont maintenant négocié l’option d’un siège au conseil d’administration. Il s’agit d’un règlement raisonnable qui met en évidence ce qui semble évident – qu’après le récent règlement avec Elliott, Sarissa ne pourra plus faire grand-chose tant que la société n’aura pas eu le temps de mettre en œuvre son plan. Sarissa avertit la société et les actionnaires que si le plan ne se déroule pas à sa satisfaction, elle pourra siéger au conseil d’administration pour essayer de faire avancer les choses.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Alkermes appartient au fonds.