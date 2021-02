Une société australienne à l’origine de la confusion des vaccins Covid est mise en demeure

Le déploiement de la vaccination contre les coronavirus en Australie a commencé le 22 février.

Les vaccins deviendront disponibles par étapes, les groupes prioritaires qui présentent un risque plus élevé de Covid-19 en premier pour le vaccin.

Cela comprend: les travailleurs de quarantaine et frontaliers, les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents et le personnel des soins aux personnes âgées et handicapées.

Environ 60 000 doses de vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 seront administrées à la population prioritaire.

Le déploiement commence avec le vaccin Pfizer / BioNTech et inclura le vaccin AstraZeneca / Oxford à partir de mars 2021.

Le gouvernement australien a obtenu plus de 150 millions de doses de vaccin Covid-19.

Les vaccins Pfizer / BioNTech et AstraZeneca nécessitent deux doses distinctes pour qu’une personne soit complètement immunisée – Pfizer / BioNTech à 21 jours d’intervalle et AstraZeneca à 12 semaines d’intervalle.

Deux personnes âgées de Brisbane ont reçu mardi quatre fois la dose recommandée du vaccin Pfizer. Le flacon de Pfizer en contient suffisamment pour environ six doses.