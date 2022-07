Une société appelée META affirme que Facebook a volé son nom et poursuit

Imaginez que vous vous réveilliez pour découvrir que le nom de l’entreprise que vous avez créée il y a plus de dix ans a été soudainement détourné par l’une des entreprises les plus puissantes au monde.

C’est ce que Justin Bolognino dit lui être arrivé, lorsque Facebook s’est rebaptisé Meta l’année dernière. Sa petite entreprise s’appelle META — son nom complet est METAx LLC.

“C’était surréaliste. C’était comme regarder un film”, a déclaré Bolognino à CNBC dans une interview exclusive à la caméra, rappelant quand il a entendu pour la première fois la nouvelle que Facebook changeait de nom.

“Ce n’est pas un scénario que j’ai jamais voulu avoir. Ce n’est pas un scénario que je souhaiterais à mon pire ennemi”, a déclaré Bolognino, qui poursuit maintenant la société mère de Facebook, Meta Platforms, pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. “Lorsque Facebook nous a volé la marque Meta, cela a complètement décimé notre entreprise.”

Bolognino dit qu’il a lancé sa petite entreprise il y a 12 ans pour créer des expériences multisensorielles en direct en utilisant la réalité virtuelle et augmentée pour des événements comme Coachella. Mais les affaires se sont arrêtées brutalement, a déclaré Bolognino, après l’annonce de Facebook l’année dernière.

“[The services we offer] sont radicalement identiques… nous avons le même objectif qui est l’immersion sociale dans des espaces virtuels », a-t-il déclaré.

Dyan Finguerra-DuCharmel’avocate de Bolognino et associée chez Pryor Cashman LLP, dit qu’elle a immédiatement contacté Meta Platforms pour dire à l’entreprise qu’elle enfreignait les droits de propriété intellectuelle de son client.

“Ce problème de ce qu’on appelle la confusion inverse, lorsque vous avez un petit joueur qui fait son affaire depuis un certain temps, puis que vous obtenez un géant géant de l’entreprise avec une arrogance pure qui dit” Je vais posséder cette marque maintenant et je vais faire des affaires avec ça indépendamment du fait que vous étiez ici avant moi », a-t-elle déclaré à CNBC.

Finguerra-DuCharme a déclaré que les deux sociétés se sont engagées dans huit mois de négociations. Malgré la remise de milliers de pages d’informations pour résoudre le problème, Meta Platforms ne viendrait pas à la table, a-t-elle déclaré.

“Maintenant, mon client essaie de commercialiser et de promouvoir ses services, les consommateurs croient maintenant à tort et à tort que ses services proviennent de Facebook”, a-t-elle déclaré.

Finguerra-DuCharme dit que son client n’a pas d’autre choix que de poursuivre. Selon la plainte, les activités de META ont été « irrémédiablement et irrévocablement lésées ».

CNBC a contacté Meta Platforms pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.

Bolognino dit qu’il continuera à se battre, peu importe le temps que cela prendra.

“Nous aimerions être récompensés pour nos 12 années passées à construire une marque si cool et si précieuse que l’une des plus grandes entreprises de la planète et Facebook a voulu nous la voler”, a-t-il déclaré.

Le procès ne précise pas le montant des dommages pécuniaires.

Professeur de droit à l’Université du Michigan Jessica Litmanco-auteur du recueil de cas “Trademarks and Unfair Competition Law: Cases and Materials”, a déclaré que META a une “allégation tout à fait plausible [against Meta Platforms] et pourrait bien l’emporter.”

“La dénomination sociale est METAx LLC, mais la société a enregistré META en tant que marque de service en 2017, et la plainte allègue qu’elle a utilisé META comme marque de service pour son activité”, a-t-elle déclaré. “Peu importe aux fins de contrefaçon de marque quelle est la dénomination sociale d’une partie ; peu importe la marque de commerce ou de service qu’elle utilise dans son entreprise.”

Litman dit que Meta Platforms veut probablement faire attention à ne pas s’installer avec META car il y a un tas d’autres entreprises qui utilisent également “Meta” dans le cadre de leur marque – et pourraient être encouragées à emboîter le pas.

“D’un autre côté, il sera presque certainement moins cher de payer suffisamment d’argent à META pour qu’il change de nom que de poursuivre la poursuite jusqu’à sa conclusion”, a déclaré Litman.

