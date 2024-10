Une société américaine de Fork vise des solutions de stockage de ceintures

Un employé de Lion Energy travaille sur une batterie sur cette photo non datée. Lion Energy a annoncé mardi 8 octobre qu’elle poursuivait une ligne de fabrication de pointe dans son usine de l’Utah pour les modules de rack de batterie, ou BRM, et l’assemblage de grandes armoires de stockage d’énergie. | Énergie du Lion

Une société américaine basée à Fork appelée Énergie du Lion est un fabricant de solutions de stockage d’énergie silencieuses et respectueuses de l’environnement et a annoncé mardi qu’il poursuivait une ligne de fabrication de pointe dans son usine de l’Utah pour les modules de rack de batterie, ou BRM, et l’assemblage de grandes armoires de stockage d’énergie.

La ligne manuelle servira de preuve de concept pour une ligne de production à grand volume estimée à produire 2 000 mégawattheures de stockage d’énergie mensuel d’ici 2026 pour répondre à la demande croissante.

Des lignes manuelles, pilotes et de production seront développées au fil du temps, la première étant construite au siège social de Lion Energy, basé dans l’Utah. Des lignes supplémentaires dans son usine américaine de batteries de Tucson seront ensuite construites.

La ligne basée dans l’Utah permettra à Lion Energy de produire du BRM, une batterie au lithium fer phosphate de 50 volts qui sera vendue par la société et pourra être utilisée dans une large gamme de systèmes de stockage d’énergie. Une fois l’infrastructure établie, l’entreprise prévoit de produire plus de 18 000 de ces unités d’ici 2026.

« Nos lignes de fabrication basées aux États-Unis renforceront à la fois l’économie nationale et celle de l’Utah, en créant des emplois bien rémunérés alors que nous fabriquons des produits de haute qualité ici aux États-Unis », a déclaré Tyler Hortin, président et chef de la direction de Lion Energy. « Il s’agit d’une étape importante vers la fabrication de tous nos produits aux États-Unis, ce qui constitue l’une de nos principales priorités et renforcera ainsi la sécurité de notre pays. »

Il a ajouté que la collaboration permettra d’accéder aux cellules de batterie et aux équipements nécessaires pour réussir dans la production de systèmes de stockage d’énergie.

« Nous nous efforçons de faire de l’indépendance énergétique une réalité pour tous », a déclaré Hortin.

La ligne manuelle sera d’abord construite au siège social de Lion Energy à American Fork et occupera environ 1 300 pieds carrés et produira environ 200 modules de rack de batteries par an. Cette ligne sera utilisée principalement pour la vérification de l’intégration de l’ajustement/finition de la conception ainsi que pour la validation des machines clés de la chaîne d’assemblage.

Les produits de Lion Energy sont présentés sur cette photo. | Énergie du Lion

Comment ça marche

Tout au long du processus, l’entreprise déterminera quel niveau d’automatisation est capable de concevoir, quelle détection supplémentaire est nécessaire, quelle ergonomie devra être ajoutée et quelles formations des opérateurs seront nécessaires. À la fin de l’utilisation de la ligne manuelle, l’entreprise évaluera sa transition vers une ligne d’aptitude au service comprenant les tests et le nettoyage des cellules ainsi que les tests de fin de vie et le soudage au laser.

Composées de 16 cellules disposées en sous-modules connectés électriquement pour créer le pack nominal de 50 volts, les unités BRM de Lion Energy sont installées dans les systèmes de stockage d’énergie résidentiels et commerciaux de l’entreprise.

L’histoire continue

En mettant en œuvre l’automatisation et des méthodes de fabrication modernisées, l’entreprise prévoit une réduction substantielle des heures de travail par rapport aux méthodes manuelles. De plus, les coûts salariaux plus élevés seront compensés par l’automatisation et le gain d’efficacité entraînera des économies par rapport à une chaîne d’assemblage manuelle similaire, offrant ainsi des prix compétitifs.

« Lion Energy comprend le besoin urgent pour les États-Unis d’être compétitifs et indépendants dans le secteur de l’énergie », a déclaré John Kem, président d’American Battery Factory. « Cette ligne permet de fabriquer à un prix raisonnable, d’être un gardien de l’environnement et d’offrir des emplois de qualité à notre région. Nous sommes impatients de soutenir ce projet avec nos cellules de batterie et l’utilisation de nos installations à mesure que nous progressons vers la chaîne de production.

Lion Energy propose une solution d’alimentation conçue et fabriquée aux États-Unis qui peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur. La société affirme disposer aujourd’hui de solutions de stockage d’énergie sur le marché, depuis le chargement d’appareils portables jusqu’aux générateurs solaires portables pour les systèmes de batteries domestiques, commerciaux et industriels.