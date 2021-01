Un BRITANNIQUE fait partie des sept personnes tuées dans une série d’avalanches

dans les Alpes suisses.

L’homme de 38 ans, qui n’a pas été nommé, était avec neuf autres personnes lorsqu’ils ont été engloutis dans un mur de neige en skiant hors piste.

Les procureurs ont ouvert une enquête sur le drame qui s’est produit lundi à la station de Verbier.

La station a fait la une des journaux le mois dernier après avoir découvert que plus de 200 Britanniques avaient fui sous le couvert de l’obscurité pour éviter les règles strictes de quarantaine de Covid.

La police a déclaré que l’avalanche s’était produite dans une zone entre le village et

Les Attelas et des hélicoptères et des attelages de chiens ont été utilisés pour localiser le groupe.

Ils portaient tous des localisateurs GPS mais le Britannique a été déclaré

mort sur les lieux et une autre personne a été transportée par avion à l’hôpital à proximité de Sion.

Outre les dix initialement touchés, l’avalanche a également englouti huit autres skieurs plus bas, mais ils n’ont pas été blessés.

Le porte-parole de la police, Mathias Volken, a déclaré au Sun que la zone où l’avalanche s’est produite était hors piste et en dehors des pistes balisées.

Il a déclaré: « Nous avons eu beaucoup de neige ici et le risque d’avalanche au

le temps était de trois sur cinq, ce qui signifie un danger considérable.

» L’endroit où l’avalanche s’est produite est populaire auprès des skieurs qui cherchent à aller

hors piste et les circonstances exactes de ce qui s’est passé sont

enquêté. »

Il a ajouté que l’homme britannique était un résident de Verbier et que sa famille avait

été informé.

Au cours des trois derniers jours, il y a eu plusieurs avalanches et

outre le Britannique, un Irlandais de 29 ans a également été tué.

Les avalanches se sont produites à Emmetten, Engelberg, Klosters, Morschach,

Veytaux et l’Oberland bernois.

Selon Swiss Mountain Rescue, il y a eu 77 avalanches ce

année impliquant 104 personnes.