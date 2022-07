Une sixième personne décède dans le lac de Garde en un mois alors que la recherche se poursuit pour retrouver un père britannique héros qui a disparu en sauvant ses enfants

Un HOMME s’est noyé après avoir plongé dans le lac de Garde en Italie – la sixième personne à y mourir en l’espace d’un mois.

Le Polonais de 42 ans est allé nager sur la célèbre plage italienne de Desenzanino, mais après avoir échoué à faire surface, son ami a alerté les garde-côtes.

Une sixième personne est décédée au lac de Garde en Italie en l’espace d’un mois Crédit : Alamy

Le lac de Garde dans le nord de l’Italie est l’une des attractions touristiques les plus populaires du pays Crédit : Alamy

La recherche se poursuit pour le père britannique disparu Aran Chada Crédit : Linkedin

Sa mort survient alors que la recherche se poursuit pour le père britannique disparu Aran Chada, qui a disparu sous l’eau après avoir plongé pour sauver son fils adolescent.

Le directeur des ventes du Leicestershire, 51 ans, avait loué un bateau avec sa compagne Holly Mosley, 39 ans, et deux enfants sur le lac lundi.

Ils étaient à environ 500 mètres du rivage lorsque le fils de Chada, âgé de 14 ans, a eu des ennuis.

Chada a plongé et a réussi à sauver son enfant, mais a eu des ennuis dans le processus et a glissé sous l’eau.

On craint qu’il se soit noyé.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré: “L’homme a plongé pour sauver son fils aîné qui avait des ennuis et a réussi à le repousser vers le bateau mais il a ensuite eu des ennuis.

“Il faisait très chaud vendredi après-midi, mais l’eau était 10 degrés plus froide, il est donc possible qu’il ait eu une crise à cause du choc.”

La semaine dernière, la famille dévastée de M. Chada a raconté au Sun leur tragédie “inimaginable”.

Le frère visiblement ébranlé de Holly, James, a déclaré: “C’est dévastateur. Ce que ma sœur et la famille vivent est inimaginable.”

Le couple, leur fils adolescent et leur fille de sept ans avaient loué le bateau vendredi au début de leurs vacances pour fêter l’anniversaire d’Aran.

Des hélicoptères, des bateaux de sauvetage, des plongeurs et un robot sous-marin ont écumé le lac de 300 m de profondeur.

Son partenaire et ses enfants, de Woodhouse Eaves, Leics, sont soutenus par des fonctionnaires du consulat britannique.

Pendant ce temps, un autre touriste est porté disparu après avoir sauté d’un pédalo dans le lac de Garde fin juin.

Hasnain Zaib, un Pakistanais de 33 ans, n’a pas été revu depuis, selon les médias italiens.

Tandis que dimanche un Italien, Alessandro Redaell, 41 ans, est également décédé après avoir plongé dans les eaux du lac depuis un bateau.