Une sixième personne décède au lac de Garde en un mois alors que la recherche du père britannique Aran Chada se poursuit | Nouvelles du monde

Un Polonais est décédé après avoir plongé dans le lac de Garde en Italie – marquant le sixième décès en un mois.

L’homme de 42 ans s’est jeté à l’eau sur la plage de Desenzanino mais n’a pas réussi à faire surface, obligeant son ami à alerter les garde-côtes.

Le corps de l’homme, qui n’a pas encore été nommé, a été retrouvé à deux mètres de profondeur par des plongeurs des pompiers, ont rapporté les médias italiens.

Sa mort survient alors que la recherche de Le Britannique Aran Chadaqui a disparu sous l’eau après avoir sauvé son fils adolescent, continue d’avoir lieu.

Le directeur commercial de 51 ans, issu de la Leicestershire village de Woodhouse Eaves, a loué un bateau avec ses deux enfants et sa femme sur le lac près de Limone vendredi.

Ils étaient à environ 500 m (0,3 mile) du rivage lorsque le fils de 14 ans de M. Chada a eu des ennuis dans l’eau.

M. Chada a plongé et a réussi à le sauver, mais a ensuite eu des ennuis et s’est glissé sous la surface.

Il n’a pas été revu depuis et on craint qu’il ne se soit noyé.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré: “L’homme a plongé pour sauver son fils aîné qui avait des ennuis et a réussi à le repousser vers le bateau mais il a ensuite eu des ennuis.

“Il faisait très chaud vendredi après-midi, mais l’eau était 10 degrés plus froide, il est donc possible qu’il ait eu une crise à cause du choc.”

Au cours de la semaine dernière, le lac de Garde a vu les températures atteindre 31°C ou plus.

Comme M. Chada, il n’y a toujours aucune trace du Pakistanais de 33 ans Hasnain Zeb, qui a sauté d’un pédalo dans le lac fin juin, selon les médias italiens.

Dimanche, Alessandro Redaell, 41 ans, originaire de Lecco dans le nord de l’Italie, a également été retrouvé sans vie après avoir plongé dans l’eau depuis un bateau.