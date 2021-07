Les géants espagnols à court d’argent auraient conclu un accord de principe avec Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, pour qu’il signe un nouveau contrat dans le club qu’il représente depuis son enfance, moins d’un an après avoir agressivement agité pour un éloignement du Camp Nou.

Messi est actuellement agent libre après l’expiration de son précédent accord avec Barcelone le 30 juin, ce qui signifie qu’il est libre de discuter des conditions avec tout club qui pourrait être en mesure de payer son salaire gargantuesque – mais on pense qu’il est impatient d’officialiser ce qui est pensé être un contrat de deux ans sur la table du président de Barcelone Joan Laporta.

Mais la situation peut échapper au contrôle de Messi et de Barcelone en raison de la situation financière désastreuse du club. Ils ont subi des pertes financières massives tout au long de la pandémie de Covid-19, et avec une dette estimée à plus d’un milliard de dollars, ils doivent réduire considérablement leur masse salariale – ou faire face à la colère du chef de la Liga Javier Tebas qui a admis que les règles sont en place qui pourrait empêcher Barcelone d’enregistrer de nouveaux contrats, y compris celui de Messi.

Cela signifierait que Messi ne serait pas éligible pour jouer pour Barcelone la saison prochaine, hâtant probablement un transfert vers un autre des clubs d’élite européens.

Le dernier contrat de Messi valait jusqu’à 168 millions de dollars par an – et bien que Messi apporte avec lui une multitude d’opportunités financières et marketing, cela nécessiterait toujours ce qui équivaudrait essentiellement à une braderie au Camp Nou.

Le problème est encore compliqué par les inquiétudes au sein de la hiérarchie barcelonaise concernant l’enregistrement des récents agents libres Sergio Aguero, Memphis Depay et Eric Garcia.

Joan Laporta, cependant, a appelé au calme parmi les fans du club alors qu’ils font face à la perspective de perdre Lionel Messi malgré toutes les parties qui souhaitent apparemment qu’il reste avec le club.

« Nous voulons que Lionel Messi reste et Leo veut rester« , a-t-il déclaré à propos de la légende du club.

« Tout est sur la bonne voie. Nous avons le problème du fair-play financier, nous sommes en train de trouver la meilleure solution pour les deux parties. »

Plusieurs joueurs, dont Matheus Fernandes, Juan Miranda, Konrad De La Fuente, Jean-Clair Todibo et Trincao ont déjà quitté le club ces derniers temps – mais le club a toujours du mal à trouver des acheteurs pour certains de ses hauts revenus comme Philippe Coutinho, Miralem Pjanic et Samuel Umtiti.

Mais aucun départ ne serait ressenti aussi douloureusement que celui de Lionel Messi – et en particulier si cette situation résulte d’une irrégularité financière plutôt que de problèmes sur le terrain.