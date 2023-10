Une sirène, une fuite vers un abri, puis c’est l’enfer qui se déchaîne – En Israël, où tout le monde assiste à des funérailles ou est enrôlé pour la guerre

QUAND la guerre a éclaté, je dormais encore. C’était la fête juive de Sim’hat Torah, censée être l’un des jours les plus heureux du calendrier.

Les années habituelles, les synagogues sont pleines de danses et de chants, et des bonbons sont lancés pour que les enfants les récupèrent en sautant de joie.

Des soldats israéliens portent le cercueil recouvert d’un drapeau d’un camarade à Jérusalem Crédit : AP

Crystal Jones vit désormais dans la peur constante d’être assassinée par le Hamas Crédit : Fourni

Jones est hanté par les sons des sirènes aériennes et des fusées

Cette année cependant, on était loin de telles festivités.

J’étais dans mon appartement à Jérusalem, en train de faire la grasse matinée lorsque la première sirène de raid aérien m’a réveillé peu après 8 heures du matin.

Une amie qui me rendait visite depuis le Royaume-Uni s’est précipitée dans ma chambre, les yeux larmoyants et confuse, ayant également été secouée par son sommeil.

De nombreuses maisons en Israël disposent d’une salle de sécurité avec des volets et des portes en métal lourd appelée « mamad ».

Nous avons percuté le mien et avons tout verrouillé derrière nous. Ce fut la première des nombreuses sirènes qui retentirent tout au long de la journée. J’ai perdu le compte après neuf heures.

À chacun d’eux, plusieurs bangs soniques pouvaient être entendus alors que le dôme de fer interceptait des roquettes mortelles, les faisant exploser dans le ciel au-dessus. Certains font trembler les bâtiments.

Tout au long de la journée, nous pouvions entendre plusieurs sirènes de véhicules d’urgence et ce qui ressemblait à des coups de feu.

Nous avons appris plus tard que plusieurs attaques terroristes avaient été déjouées à Jérusalem, notamment deux terroristes pénétrant dans une synagogue avec des couteaux.

Plusieurs soldats de Tsahal ont dû prendre d’assaut une zone de Jérusalem où des militants palestiniens s’étaient rassemblés et prévoyaient de pénétrer par effraction dans les maisons.

Les jours suivants ont été comme vivre dans un film d’horreur. Entendre ce qui est arrivé à nos compatriotes juifs a eu un effet dévastateur sur l’état mental de chacun.

Tout cela a été un tel choc que je ne peux penser qu’à la vie avant et après.

Souvent, lorsque je rends visite à des amis, ils sont soit à des funérailles, soit ont été enrôlés.

Nous avons à peine réussi à dormir avec le bruit des avions militaires qui survolaient notre planète et l’attente de nouvelles sirènes de raid aérien.

Tout le monde – moi y compris – saute hors de sa peau chaque fois que quelqu’un frappe à une porte. Nous avons tous en tête qu’il pourrait s’agir d’un terroriste voulant nous tuer.

Nous avons fait de notre mieux pour poursuivre une vie normale, mais nous sommes nerveux, ne sachant jamais quand la prochaine attaque aura lieu.

La sirène de raid aérien la plus effrayante pour moi, c’était lorsque j’étais seul à l’extérieur et pas assez près d’un bâtiment pour y tomber.

Je n’avais d’autre choix que de me jeter par terre et de mettre mes mains sur ma tête.

Une fusée a atterri à environ cinq kilomètres de là où je me trouvais mais n’a pas explosé et j’ai senti le sol trembler.

On nous a conseillé de rester à l’intérieur et de sortir uniquement pour l’essentiel.

L’air est lourd et les routes habituellement animées sont pour la plupart vides.

Les quelques magasins ouverts ont des étagères vides, car tout le monde s’est dépêché de s’approvisionner, au cas où nous serions coincés à l’intérieur pendant des jours.

Même les groupes WhatsApp locaux, qui regorgent généralement de bavardages et de plaisanteries, ont été réduits au silence.

Tout le monde sait que le Hamas a volé les téléphones des Israéliens assassinés et peut probablement voir tout ce que nous publions.

De nombreuses personnes, y compris des touristes ou des personnes rendant visite à des proches pour la fête juive de Souccot, se sont retrouvées coincées et effrayées et se sont précipitées pour prendre l’avion.

Très peu d’entre eux ont réussi à regagner leur pays d’origine.

Ces derniers jours, j’ai vu des compatriotes israéliens britanniques scier des barres de métal pour les placer en travers de leurs immenses portes et charger des armes au cas où un terroriste tenterait d’envahir leur propriété.

Ces activités ont été réalisées tout en faisant quelque chose d’aussi normal que de prendre une tasse de thé et de dire aux enfants d’enfiler leur pyjama.

La guerre ne nous a pas complètement empêché d’avancer et chacun fait ce qu’il peut pour aider les soldats ainsi que les uns les autres.

Mes amis et ma famille au Royaume-Uni ne cessent de me demander si je reviendrai par avion et la réponse est absolument non.

Poussé par la rage face aux atrocités commises, j’espère pouvoir faire une sorte de bénévolat auprès de Tsahal une fois que ma carte d’identité israélienne aura été obtenue.

J’ai déménagé en Israël en avril et j’ai ouvert un dossier de citoyenneté juste une semaine avant le début de la guerre.

Je ne recule pas maintenant, au moment où Israël en a le plus besoin.

Troupes attristées lors de funérailles militaires Crédit : AFP

Israël a enrôlé 360 000 soldats de réserve pour renforcer son armée en prévision d’une invasion attendue Crédit : AFP

Une Israélienne fait du shopping armée d’un M16

Des troupes, des chars et des armes se rassemblent à la frontière de Gaza depuis une semaine Crédit : AFP

Une Israélienne pleure en apprenant la disparition de proches Crédit : Getty

Les conséquences du massacre du festival Supernova où 260 fêtards ont été assassinés Crédit : AFP