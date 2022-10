Une simulation effrayante prédit ce qui pourrait arriver si une guerre nucléaire éclatait entre la Russie et l’OTAN – avec 35 millions de morts en HEURES

Un simulateur de guerre nucléaire CHILLING a révélé comment une frappe nucléaire russe pourrait déclencher un conflit mondial, tuant 35 millions de personnes en quelques heures seulement.

Le modèle prédit une guerre catastrophique résultant d’une frappe nucléaire russe initiale, qui attire rapidement d’autres puissances.

Connue sous le nom de “Plan A”, l’animation de quatre minutes vise à mettre en évidence les horribles conséquences potentielles d’un conflit entre la Russie et les pays de l’OTAN.

Il a été créé par des chercheurs de l’Université de Princeton travaillant avec le programme sur la science et la sécurité mondiale.

Le modèle prédit que près de 35 millions de personnes mourraient en quelques heures, dont beaucoup au cours des 45 premières minutes.

Un conflit aussi dévastateur ferait alors 56 millions de blessés supplémentaires, sans compter les décès ultérieurs dus aux retombées nucléaires et à d’autres effets.

La simulation commence par un conflit conventionnel non nucléaire entre la Russie et les États-Unis/l’OTAN.

Moscou tire un tir nucléaire d’avertissement depuis une base de la mer Noire, visant à stopper l’avancée américaine.

L’OTAN en réponse cible la Russie avec une seule frappe aérienne nucléaire tactique.

Après cela, le conflit s’intensifie rapidement, la Russie pilonnant les bases de l’OTAN et avançant des troupes avec quelque 300 armes nucléaires, transportées soit par des avions, soit par des missiles à courte portée.

L’OTAN répond avec environ 180 missiles nucléaires embarqués.

Une telle guerre entraînerait 2,6 millions de victimes en seulement trois heures, laissant une grande partie de l’Europe détruite.

La Russie lancerait alors des armes nucléaires à partir de son arsenal de silos de missiles, de sous-marins et de rampes de lancement mobiles.

Suite à cela, l’OTAN lance une frappe nucléaire stratégique d’environ 600 ogives des flottes continentales américaines et de sous-marins nucléaires.

Cette phase dévastatrice de la guerre pourrait faire 3,4 millions de victimes en seulement 45 minutes.

Il s’agit de la plus grave crise à dimension nucléaire potentielle impliquant la Russie et les États-Unis/OTAN depuis la fin de la guerre froide Dr Alex Glaser

Dans la phase finale du conflit, les deux parties cibleraient les 30 plus grandes villes et centres économiques de l’autre avec entre cinq et 10 armes nucléaires pour chacune, pour essayer d’empêcher l’autre partie de se rétablir après la guerre.

Selon les chercheurs de Princeton, une décision aussi radicale entraînerait 85 millions de victimes supplémentaires en l’espace de 45 minutes.

La vidéo a été initialement publiée en 2017, mais a attiré l’attention à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de cette année.

Le Dr Alex Glaser, qui a contribué à la création de la simulation, a déclaré à Newsweek : “Pour autant que l’on puisse en juger, il s’agit de la crise la plus grave avec une dimension nucléaire potentielle impliquant la Russie et les États-Unis/l’OTAN depuis la fin de la guerre froide, même si le risque d’une guerre nucléaire est toujours considéré comme “faible” – comme le prétendent de nombreux analystes.

“Une crise comme celle à laquelle nous sommes actuellement confrontés entraîne souvent une mauvaise communication entre les parties, exacerbée par le fait qu’il reste très peu de lignes de communication actives entre la Russie et les États-Unis/l’OTAN.”

La simulation Plan A a été initialement préparée pour une exposition à la Bernstein Gallery de Princeton en 2017, avant d’être mise à la disposition du public via une vidéo YouTube deux ans plus tard.

Son objectif est de mettre en lumière les conséquences “potentiellement catastrophiques” d’une guerre nucléaire entre la Russie et l’OTAN.

Bien que le modèle montre que de nombreux pays évitent une attaque nucléaire directe, les impacts à plus long terme de telles attaques nucléaires seraient dévastateurs pour des milliards de personnes sur terre.

Les experts ont précédemment averti qu’une guerre nucléaire mettant fin au monde avec Poutine pourrait anéantir cinq milliards de personnes dans le monde, les retombées nucléaires bloquant le soleil pendant des années, entraînant des mauvaises récoltes catastrophiques.

Pendant ce temps, les Britanniques ont été invités à stocker des fournitures tandis que le gouvernement devrait distribuer des comprimés d’iode, selon des experts de la défense.

Alors qu’un haut diplomate britannique a averti que le monde est actuellement plus exposé au risque de conflit mondial qu’à tout moment depuis la Seconde Guerre mondiale.

Plus tôt cette semaine, des combattants de la RAF ont escorté un avion “renifleur d’armes nucléaires” au-dessus de la mer Noire, alors que Vlad craignait que le fou ne fasse exploser une bombe nucléaire en guise d’avertissement à l’Occident.

Deux Typhoons de la RAF ont été dépêchés pour escorter le Boeing RC-135 avant de se retourner brusquement et de retourner en territoire ami de l’OTAN.

Alors que le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a été dépêché à Washington au milieu des craintes croissantes que Poutine appuie sur le bouton nucléaire.