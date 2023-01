Une simulation de jeu de guerre prédit l’issue du conflit à Taiwan – CNN – RT World News

Si la Chine tentait de prendre le contrôle de Taïwan en 2026 par la force, une telle démarche serait probablement infructueuse, rapporte CNN, citant une simulation de guerre menée par un groupe de réflexion américain. Le conflit coûterait non seulement cher à Pékin, mais aussi aux militaires taïwanais, américains et japonais.

Le rapport du Center for Strategic and International Studies (CSIS), intitulé “La première bataille de la prochaine guerre”, estime que les États-Unis perdraient au moins deux porte-avions et que 3 200 soldats américains seraient tués en trois semaines de combat, selon CNN, qui a consulté une copie avancée.

Les simulations ont été exécutées 24 fois. Taïwan a survécu en tant qu’entité autonome dans la plupart des scénarios, mais avec de lourdes pertes pour toutes les parties. “Les États-Unis et le Japon perdent des dizaines de navires, des centaines d’avions et des milliers de militaires”, prédit le rapport.

La marine chinoise serait laissée « en pagaille » et Pékin pourrait perdre 10 000 soldats, 155 avions de combat et 138 grands navires.

Pendant ce temps, l’armée taïwanaise serait “très dégradé” et parti défendre une île “sans électricité ni services de base.” Le Japon pourrait également perdre environ 100 avions et 26 navires de guerre alors que les bases américaines sur son territoire seraient attaquées par la Chine.















Le SCRS a déclaré qu’une telle guerre n’était pas inévitable “ou même probable” notant que Pékin pourrait plutôt opter pour une stratégie d’isolement diplomatique et de coercition économique.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l’objectif de Pékin était “réunification pacifique” avec l’île, mais n’a pas exclu la force.

Selon le rapport, il n’y a pas de comparaison entre un conflit à Taiwan et la crise en Ukraine, car il serait “impossible” pour amener des troupes et des fournitures sur l’île une fois qu’une guerre commence.

“Peu importe avec quoi les Taïwanais vont faire la guerre, ils doivent l’avoir quand la guerre commence”, Le SCRS a déclaré, arguant que Washington devait armer complètement Taipei à l’avance.

Cependant, même si les États-Unis peuvent gagner un “victoire à la Pyrrhus” à Taïwan, cela finirait “souffrent plus à long terme que les Chinois ‘vaincus'”, conclut le rapport.

Pékin considère Taiwan autonome comme faisant partie intégrante de son territoire dans le cadre de la politique «Une Chine» – reconnue par les États-Unis – et s’oppose à toute forme d’assistance diplomatique et militaire au gouvernement de Taipei. Les responsables chinois ont accusé Washington d’avoir délibérément érodé l’accord de longue date en entretenant une coopération militaire étroite avec l’île.

Le président Joe Biden a promis à deux reprises un soutien militaire américain en cas d’invasion chinoise, d’abord en mai, puis en septembre. Les responsables de la Maison Blanche sont toutefois revenus sur ces déclarations, déclarant que les États-Unis n’encourageaient pas l’indépendance de Taïwan.