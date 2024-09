Une shérif adjointe de l’Utah traquée et tuée par son père, selon les procureurs

TOOELE, Utah — Les procureurs ont inculpé vendredi un homme de l’Utah pour meurtre, alléguant qu’il avait tué sa fille adulte, une adjointe du shérif de Salt Lake City.

Hector Ramon Martinez-Ayala, 54 ans, de Tooele, a avoué dans un SMS envoyé à son frère avoir commis « une grosse erreur » avant de fuir le pays et d’utiliser la carte bancaire de sa fille pour retirer de l’argent, ont indiqué les procureurs dans des documents judiciaires.

La victime était Marbella Martinez, 25 ans, a déclaré le porte-parole de la police de Tooele, Colbey Bentley.

Martinez avait commencé à travailler comme agent pénitentiaire au bureau du shérif du comté de Salt Lake en janvier. Le département lui avait rendu hommage dans une publication sur Facebook jeudi, soulignant que sa mort faisait l’objet d’une enquête « suspecte » de la part de la police de Tooele.

Elle vivait avec son père à Tooele, à l’ouest de Salt Lake City, jusqu’à ce que la série croissante de textos obsessionnels, de surveillance et de harcèlement de son père la pousse à emménager dans un hôtel pendant quelques jours, selon les documents judiciaires.

Selon les accusations, le harcèlement aurait duré des mois et les « messages texte envoyés par l’accusé à la victime sont plus de la nature d’un amant jaloux que d’un père ». Martinez a également trouvé un sac contenant ses sous-vêtements dans sa chambre, selon les procureurs. Puis, à la mi-juillet, il a placé un dispositif de localisation sur son véhicule alors qu’elle était à l’étranger et l’a utilisé plus tard pour la retrouver ainsi qu’un de ses partenaires amoureux près d’une zone de randonnée, selon les accusations.

Selon les enquêteurs, lorsqu’elle est revenue chez elle le matin du 31 juillet, son père l’a étranglée. Les caméras de surveillance de la propriété ont été rapidement désactivées ou débranchées, mais Martinez-Ayala a laissé de nombreuses traces numériques, notamment des données de localisation sur son téléphone et celui de sa fille, ainsi qu’un SMS envoyé à son frère cet après-midi-là.

« Mon frère, tu sais combien je t’aime, j’ai fait une grosse erreur, un péché impardonnable, maintenant j’ai trop peur et je ne sais pas quoi faire. Je pense que je ne reviendrai jamais », disait le message, selon les documents d’accusation.

Il s’est envolé pour la Californie, puis le Texas, avant que ses enregistrements ne soient supprimés, ont indiqué les procureurs. Il a ensuite été filmé en train de passer la douane dans un pays non divulgué où il a utilisé l’identité de son frère.

Le corps de Martinez a été retrouvé le 1er août dans sa chambre après que la police ait été appelée pour effectuer un contrôle de bien-être.

En plus du meurtre, Martinez-Ayala est accusé de crimes liés à l’obstruction à la justice, au vol d’une carte bancaire et au harcèlement, ainsi qu’à un délit de vol d’identité.

Martinez-Ayala n’a pas d’avocat répertorié dans les registres judiciaires en ligne de l’Utah, et les tentatives pour trouver des méthodes alternatives pour le contacter ont été infructueuses.