Une sex tape de Diddy mettant en vedette une « célébrité encore plus médiatisée » a été divulguée

Une vidéo de Sean « Diddy » Combs engagé dans un acte explicite avec une autre célébrité de premier plan aurait été divulguée – et il semble que leur identité ne restera pas secrète longtemps.

Le mois dernier, le rappeur en disgrâce a été arrêté et accusé de crimes, notamment de racket et de trafic sexuel et, depuis lors, plus de 120 personnes se sont manifestées pour l’accuser d’agression sexuelle.

Aujourd’hui, l’avocate Ariel Mitchell-Kidd, qui représente un certain nombre de ses victimes présumées, affirme avoir été alertée de l’existence d’une vidéo pornographique mettant en vedette Combs et une personne très médiatisée.

Parlant sur Actualités NationMitchell-Kidd a déclaré qu’elle avait été contactée au sujet de la « vente d’une des cassettes de Diddy » – mais qu’elle avait « refusé » l’opportunité de mettre la main dessus.

« Il y a déjà eu des fuites de cassettes à Hollywood qui ont été vendues à des particuliers à Hollywood », a-t-elle expliqué.

« Mais une personne en particulier m’a contacté pour acheter une vidéo particulière dont elle était en possession et pour contacter la personne qui était dans la vidéo pour voir si elle était intéressée à acheter la vidéo avant qu’elle ne devienne publique. »

Mitchell-Kidd n’a pas révélé l’identité du participant présumé à la sex tape, mais elle a ajouté : « Ceci […] Cette personne est, j’oserais le dire, plus en vue que M. Combs.

Diddy nie toutes les accusations portées contre lui, mais il risque au moins 15 ans de prison s’il est reconnu coupable. (Getty Images)

L’avocate a affirmé qu’elle avait vu des « images fixes » de la prétendue vidéo, mais pas l’intégralité.

« Je peux vérifier que cela existe, que c’est réel et que l’autre personne dans la vidéo est très visible », a-t-elle déclaré.

« Il n’est pas question de savoir si c’est cette personne dans la vidéo. »

Mitchell-Kidd a décrit la cassette présumée comme étant de « nature pornographique » et a déclaré qu’elle semblait avoir été enregistrée au domicile de Combs à Atlanta.

Cependant, elle a noté que le magnat du hip-hop de 54 ans avait de nombreuses caméras cachées chez lui et a suggéré que la personne dans la vidéo ignorait peut-être qu’elle était filmée.

«Il semble effectivement [like] la personne ne regarde pas la vidéo », a-t-elle déclaré. « Pour moi, il ne semble pas que cette personne sache qu’elle a été filmée.

« Il ne semblait pas qu’ils aient participé activement à l’enregistrement vidéo. On aurait dit qu’ils étaient enregistrés subrepticement.

Les représentants de Combs ont jusqu’à présent refusé de commenter les informations concernant la prétendue bande.

– YouTube www.youtube.com

La nouvelle de la vidéo intervient alors que l’avocat Tony Buzbee, qui représente plus de 100 victimes présumées d’agression sexuelle aux mains du rappeur en disgrâce, envisage de révéler l’identité de « de nombreuses personnes puissantes » qui ont joué un rôle dans les infractions présumées de Diddy.

S’adressant à une conférence de presse à Houston, au Texas, mardi 1er octobre, Buzbee a averti que le « jour viendra » où il nommera d’autres auteurs présumés et spectateurs liés à ces allégations choquantes.

« Nous exposerons les facilitateurs qui ont permis cette conduite à huis clos », a-t-il souligné. « Nous poursuivrons cette affaire, peu importe qui est impliqué dans les preuves. »

Buzbee a poursuivi : « Le jour viendra où nous nommerons des noms autres que Sean Combs, et il y en a beaucoup.

« La liste est déjà longue, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer – bien sûr – d’avoir raison avant de le faire. »

Il a ensuite ajouté d’un ton inquiétant : « Les noms vont vous choquer. »

Les représentants de l’homme de 54 ans – qui fait actuellement face à près d’une douzaine de poursuites pour abus sexuels et physiques – ont nié toutes les accusations portées contre lui.

Il a été inculpé le 17 septembre pour complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution.

Il a plaidé non coupable mais s’est vu refuser la libération sous caution et reste en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York.

