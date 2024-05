Une seule ville aux États-Unis figure sur la liste des meilleures villes pour les gourmets de Time Out (Indice : ce n’est pas SF)

L’organisation médiatique mondiale Time Out a dressé un nouveau classement des meilleures villes gastronomiques du monde. Au numéro 1 se trouve Naples, en Italie, célèbre pour sa pizza. (Pizzeria Starita/Avec l’aimable autorisation de Time Out via CNN Newsource)

Certains voyageurs choisissent un séjour en ville en fonction des offres culturelles de la destination, en présélectionnant les meilleurs musées et galeries à visiter. D’autres lorgnent sur les villes à la vie nocturne animée ou optent pour une destination accueillant un festival ou un événement.

Mais pour de nombreux vacanciers, la partie la plus excitante d’un voyage est la nourriture. Ce sont les voyageurs qui se réveillent le premier jour du voyage enthousiasmés par tous les délices culinaires qui les attendent : des marchés tentaculaires proposant des spécialités locales, à la cuisine de rue nocturne, en passant par les restaurants indépendants servant des plats distinctifs que vous n’oublierez jamais. bientôt.

Ce sont ces voyageurs gourmands que Time Out avait en tête lorsque l’organisation médiatique mondiale a mis en place un nouveau classement des meilleures villes gastronomiques du monde.

« La nourriture est essentielle en voyage », a déclaré Grace Beard, rédactrice en chef des voyages de Time Out. Voyages CNN. « Un bon (ou un mauvais) repas peut faire ou défaire un voyage – c’est généralement l’une des choses dont nous nous souvenons le plus. »

La ville italienne de Naples, berceau de la pizza, figure en première position sur la liste de Time Out. Sans surprise, les délices au fromage de la pizza margherita sont cités dans la liste de Time Out comme le « plat incontournable » de la ville – mais le somptueux plat de pâtes, le ragù napolitain et la sfogliatella sucrée sont également nommés.

Pour dresser le bilan, Time Out a interrogé des milliers de citadins à travers le monde, les interrogeant sur les options alimentaires disponibles dans leur ville, en mettant l’accent sur la qualité et l’abordabilité. Les éditeurs de Time Out ont passé au crible les résultats, y compris la ville ayant obtenu le score le plus élevé pour chaque pays dans le classement obtenu.

Pizzas et plus

Pour les voyageurs désireux de déguster une pizza authentique à Naples, Time Out suggère de se rendre à la pizzeria Santa Maradonasitué dans le quartier espagnol de la ville.

Le propriétaire de Santa Maradona, Andrea Viviani, a déclaré à CNN Travel que c’était un « plaisir » d’être mis en lumière par Time Out, tout en ajoutant que « considérer Naples uniquement comme une destination gastronomique est vraiment un gaspillage ».

« La nourriture est certainement une partie importante de notre culture, mais Naples est bien plus encore », a déclaré Viviani. « L’idée de Santa Maradona est précisément celle-ci : transmettre toutes les facettes de Naples. »

Le restaurant de Viviani, a-t-il expliqué, est une célébration non seulement de la pizza, mais aussi du football. Il porte le nom du footballeur argentin Diego Armando Maradona, qui a joué pour l’équipe de Naples dans les années 1980.

Alors que Viviani espère que les voyageurs venant à Naples apprécieront plus que la nourriture, il a ajouté qu’il était passionnant que de nombreux voyageurs viennent dans la ville avec « un grand désir d’en apprendre davantage sur notre tradition et de goûter nos fantastiques pizzas ».

Au numéro deux de la liste de Time Out se trouve la ville sud-africaine de Johannesburg, Time Out citant l’écrivain culinaire de Johannesburg Thando Moleketi-Williams, qui recommande le quartier central de Braamfontein et des endroits comme un bar à vin. Mamakashaka et ses amis sur De Beer Street, et un espace restaurant et galerie Artiviste. Time Out déclare que le plat incontournable de la ville est le sandwich kota, un pain farci contenant des ingrédients savoureux tels que des chips, des saucisses, des œufs ou du fromage, et met également en lumière le bunny chow, un plat de rue sud-africain composé de curry, de viande ou de haricots farcis dans du pain. .

Et pour compléter le top trois de Time Out, Lima, au Pérou, où Time Out recommande aux visiteurs d’essayer les plats signatures, le ceviche et l’arroz con pollo (poulet et riz). Le restaurant Central de la ville, récemment nommé numéro un des prix des 50 meilleurs restaurants du monde 2023est naturellement également mentionné.

Donner la priorité à l’abordabilité

Les autres villes de la liste incluent Hô Chi Minh-Ville (numéro quatre), Pékin (numéro cinq) et Bangkok (numéro six).

Le point commun entre toutes les villes de la liste est qu’elles « subissent une renaissance culinaire » ou qu’elles sont « particulièrement animées en ce moment, selon Grace Beard de Time Out.

Beard a déclaré à CNN Travel que « l’abordabilité a joué autant de rôle que la qualité dans la création de ce classement » et que les éditeurs recherchaient des villes « où des repas de bonne qualité sont accessibles aux voyageurs de tous les budgets ».

La première ville américaine du classement de Time Out était Portland, Oregon – au numéro 10. Selon Time Out, Portland est un autre endroit incontournable pour les amateurs de pizza, la pizza mexicaine – une pizza garnie d’ingrédients pour tacos – a été désignée par les habitants comme la meilleure ville américaine du classement Time Out. le plat le plus économique de la ville.

Au Royaume-Uni, la ville de Liverpool a raté de peu une place dans le top 10 de Time Out, se classant au 11e rang. Time Out a mis en avant le plat emblématique de la ville, le Scouse – un riche ragoût généralement composé de bœuf ou d’agneau – et quoi L’écrivaine Alice Porter, basée à Liverpool, parle d’un « groupe de toutes nouvelles entreprises gastronomiques », telles que Manifesteun restaurant nommé au Guide Michelin.

Les meilleures villes pour la gastronomie selon Time Out 2024

1.NaplesItalie

2. JohannesbourgAfrique du Sud

3. LimaPérou

4. Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam

5. PékinChine

6.BangkokThaïlande

7. Kuala LumpurMalaisie

8. BombayInde

9. DubaïÉmirats Arabes Unis

10. PortlandETATS-UNIS

11.LiverpoolROYAUME-UNI

12. MedellinColombie

13. SévilleEspagne

14.PortoLe Portugal

15.MarrakechMaroc

16. LyonFrance

17. SydneyAustralie

18. MontréalCanada

19. ŌsakaJapon

20. CopenhagueDanemark

