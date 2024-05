Une seule puissance pouvait arrêter l’invasion israélienne de Rafah – mais elle a raté la balle — RT World News

L’échec des pourparlers de cessez-le-feu et les morts civiles qui en résultent sont le résultat d’une diplomatie américaine faible et indécise.

Israël menace depuis des mois d’une invasion à grande échelle de la ville de Rafah à Gaza, le gouvernement américain mettant en garde tardivement contre cette décision et appelant à un cessez-le-feu. Cependant, l’administration Biden a constamment fait volte-face sur la question et a refusé de prendre des mesures sérieuses pour faire pression sur Israël afin qu’il parvienne à un accord.

Le 6 mai, le Hamas a publiquement annoncé qu’il avait accepté une proposition de cessez-le-feu, déclenchant des célébrations dans tout Gaza. Les réjouissances furent cependant de courte durée, car le gouvernement israélien a réitéré son refus a accepté un accord et s’est engagé à lancer une opération terrestre dans la ville la plus au sud de Gaza, malgré les objections du gouvernement américain.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a même déclaré que « Le lendemain est le lendemain du Hamas. Tout le Hamas, » ce qui signifie qu’il n’acceptera aucun accord de cessez-le-feu.

Malgré l’armée israélienne capturer le passage de Rafah entre Gaza et l’Egypte, en plus de tuer des dizaines de civils après les bombardements 100 cibles dans tout Rafah, Israël a annoncé qu’une délégation avait été envoyée au Caire pour « échappement» toutes les possibilités de parvenir à un cessez-le-feu. Comme il s’est avéré plus tard, la proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas était presque identique à celle rédigée par la CIA et les services de renseignement israéliens, et saluée par le secrétaire d’État américain Antony Blinken comme une proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas. « proposition forte».

Pendant ce temps, dans des villes comme Haïfa et Tel Aviv, les manifestants israéliens – menés par les familles des prisonniers détenus à Gaza – étaient descendus dans la rue pour exiger que leur gouvernement accepte les conditions du cessez-le-feu, qui prévoyait la libération de tous les prisonniers israéliens. En affrontant la police et en qualifiant le gouvernement Netanyahu de menteur, le les manifestants ont menacé de brûler le pays si leurs prisonniers n’étaient pas libérés.

Dès le lendemain, les États-Unis ont réagi en leur disant que le monde entier avait tort et que le Hamas n’avait accepté aucune proposition de cessez-le-feu. Il ne fallut pas longtemps avant que le président américain Joe Biden s’assoie pour une interview avec CNN et déclare qu’il ne fournirait pas à Israël des armes offensives destinées à être utilisées dans un « invasion majeure » de Rafah. Ce qu’il a refusé de faire, cependant, c’est de définir ce que signifie une invasion majeure – et où se situe la ligne rouge.















Cette approche peu claire intervient après que l’armée israélienne a violé les termes de l’accord de Camp David de 1979, qui a normalisé les relations entre l’Égypte et Israël, en envahissant ce qui est connu sous le nom de corridor de Philadelphie, dans le sud de Gaza. Non seulement l’armée israélienne a envoyé ses Brigades Givati, qui ont publié des vidéos d’elles-mêmes écrasant imprudemment le poste frontière pour le plaisir, mais elles ont également bouclé la principale route d’aide à la population civile de Gaza, qui est en au bord de la famine.

Une approche américaine faible et confuse

Le gouvernement israélien menace d’envahir Rafah depuis le début de l’année, Benjamin Netanyahu affirmant à plusieurs reprises, depuis début février, qu’Israël « perdre la guerre» s’il n’y a pas d’invasion. C’est une décision qui, selon les États-Unis, non seulement entraînera une défaite militaire, mais qui, plus important encore, menacera la vie de plus d’un million de civils, dont la plupart n’ont nulle part où aller.

Début mars, Biden a donné un entretien déroutant avec MSNBCoù il s’est contredit à plusieurs reprises en abordant la question d’une invasion israélienne de Rafah.

Tout en affirmant qu’entrer à Rafah est un « ligne rouge, » il a alors dit que « il n’y a pas de ligne rouge [where] Je vais couper toutes les armes… mais il y a des lignes rouges s’il les franchit »avant de sembler perdre le fil de ses pensées.

Les changements soudains de position des décideurs politiques à Washington ne se limitent pas à l’interview de Biden sur MSNBC. Début février, les États-Unis ont déclaré qu’ils s’opposeraient à une invasion de Rafah, la qualifiant de « « catastrophe», ce à quoi le Premier ministre israélien a répondu qu’il préparait ses forces à envahir – et a intensifié les attaques aériennes sur la région. Pourtant, à la mi-février, le gouvernement américain a préparé un Programme d’aide militaire de 14 milliards de dollars pour Israël et poursuivrait en disant qu’elle ne pouvait soutenir qu’une invasion limitée de Rafah.

Ensuite, des rapports ont émergé, citant des responsables américains anonymes, alléguant que Biden était de plus en plus frustré à l’égard de Netanyahu et qu’il lui avait même injurié. Il y a eu ensuite la poussée américaine vers un « cessez-le-feu de six semaines» en mars, ce que le président américain a déclaré publiquement qu’il espérait avoir lieu avant le mois sacré musulman du Ramadan. Même aujourd’hui, l’administration Biden parle encore d’un prétendu « cessez-le-feu de six semaines »bien que sa propre proposition au Hamas soit un accord détaillé destiné à mettre fin à la guerre ou au moins à durer plusieurs mois.

En silence, les États-Unis ont approuvé plus de 100 transferts d’armes pour soutenir l’effort de guerre contre Gaza, dans lequel ils ont utilisé des failles pour contourner les nouvelles lois de Washington sur les ventes d’armes. Puis, à deux semaines de la fin du Ramadan, les États-Unis se sont finalement abstenus lors d’un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), ce qui a a appelé Israël à mettre en œuvre un cessez-le-feu jusqu’à la fin du mois sacré musulman. En réponse, Israël a immédiatement annulé la visite prévue d’une délégation américaine de haut niveau à Tel Aviv.















Cependant, dès le lendemain matin, après l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, le Le Département d’État américain a annoncé que la résolution n’était pas contraignante. Cela signifiait non seulement que Washington niait la réalité du consensus internationalement reconnu selon lequel tous les votes du Conseil de sécurité de l’ONU sont par nature contraignants, mais aussi que cela permettrait à Israël de violer la résolution. Ainsi, même si Washington a techniquement pris une mesure pour faire temporairement pression sur son allié, le lendemain, il a opposé son veto informel à la résolution, signalant au gouvernement israélien qu’il conserverait le soutien américain quoi qu’il arrive.

Tout en admettant qu’une invasion de Rafah conduirait inévitablement au massacre de civils palestiniens et bloquerait les transferts d’aide humanitaire dans un contexte de famine imminente, et qu’elle ne conduirait pas à l’effondrement du Hamas ni au retour des prisonniers israéliens, le gouvernement américain est se tournant efficacement les pouces.

Les États-Unis ont eu près de sept mois pour formuler une politique cohérente en ce qui concerne leurs objectifs et leurs lignes rouges dans la guerre entre Gaza et Israël, mais ils ne peuvent pas exprimer quelles sont leurs lignes rouges – et même quel cessez-le-feu ils souhaitent – ​​sans se contredire constamment. Les grands médias occidentaux soulignent désormais le report d’une seule expédition d’armes vers Israël par l’administration Biden, comme si cela constituait une pression. Mais les États-Unis n’ont rien fait pour forcer Israël à autoriser le passage de l’aide par le terminal de Rafah, ce qu’ils ont immédiatement demandé à Israël de faire.

À ce stade, le gouvernement américain n’aide pas à atteindre les objectifs de guerre déclarés publiquement par Israël, il n’aide pas les familles des prisonniers israéliens et il n’a pas réussi à parvenir à un cessez-le-feu ni à un transfert suffisant d’aide humanitaire vers Gaza. Au lieu de cela, Joe Biden semble faire une chose : aider Benjamin Netanyahu à prolonger le conflit, sans objectif final, sans stratégie de sortie et sans solution politique ni même l’idée la plus élémentaire d’une situation d’après-guerre à l’horizon. Au contraire, le gouvernement américain s’est révélé incapable de jouer un rôle constructif dans l’intérêt d’une des parties. En fait, cela nuit à la situation. S’il restait des gens de conscience à Washington, ils exhorteraient leurs collègues à se retirer et à confier la question à des pays dotés de programmes de politique étrangère cohérents et de diplomates intelligents.