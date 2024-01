Une seule molécule nous permet de voir des millions de couleurs de plus que nos animaux de compagnie : ScienceAlert

Il est assez difficile d’imaginer le monde à travers les yeux de quelqu’un d’autre, en particulier avec les yeux d’autres animaux. Mais une nouvelle étude l’utilisation de rétines humaines cultivées en laboratoire révèle que même entre différents humains, notre vision est extrêmement diversifiée.

Et cela pourrait être dû à la façon dont les cônes rouges et verts se forment dans nos rétines. Cônes sont des cellules sensibles à la lumière dans les yeux des vertébrés ; leurs réponses combinées à différentes longueurs d’onde permettent la vision des couleurs.

Les humains et certains primates étroitement apparentés font partie des seuls mammifères connus capables de voir la couleur rouge, ainsi que le vert et le bleu.

D’autres animaux peuvent également voir du rouge, comme beaucoup d’oiseaux et quelques insectes. Le type de vision d’un animal est étroitement lié à son évolution aux côtés des plantes qui produisent des fruits et des fleurs. Cette capacité s’est avérée très utile, par exemple, pour repérer une pomme rouge mûre parmi une dense canopée de verdure.

Une autre exception chez les mammifères avec le capacité à voir rouge est l’opossum de miel (Tarsipes rostratus). Ce marsupial pollinisateur australien a la capacité d’un oiseau de sonder le nectar d’un bankia rougissant, dans un exemple fascinant de évolution convergente.

Nos cônes rouges et verts sont fondamentalement identiques, avec une chimie légèrement différente pour déterminer la couleur qu’ils détecteront. Une protéine appelée opsine se décline en deux « saveurs » différentes, sensible au rouge ou sensible au vert, et leurs « recettes » génétiques se trouvent côte à côte sur le chromosome X.

Il est donc très facile pour eux de se mélanger lors de la recombinaison, ce qui entraîne des variations de daltonisme congénital rouge-vert.

Aujourd’hui, de nouvelles recherches offrent une certaine clarté sur ce que sont réellement ces ingrédients clés qui définissent la vision – qui ne représentent qu’une différence de 4 % entre les gènes qui codent pour ces protéines.

Nous pensions auparavant que la détermination des cônes était fondamentalement aléatoire, même si des études plus récentes ont souligné le rôle joué par les niveaux thyroïdiens.

Mais une équipe de l’Université Johns Hopkins et de l’Université de Washington a découvert que les niveaux d’une molécule dérivée de la vitamine A appelée l’acide rétinoïque font ou défont les ratios de cônes rouge-vert, du moins dans le cas de leurs rétines cultivées en laboratoire.

“Ces organoïdes rétiniens nous ont permis pour la première fois d’étudier ce trait très spécifique à l’homme”, dit biologiste du développement Robert Johnston de l’Université Johns Hopkins. “C’est une énorme question de savoir ce qui nous rend humains, ce qui nous différencie.”

En laboratoire, les rétines exposées à davantage d’acide rétinoïque au début du développement (les 60 premiers jours) ont entraîné des ratios plus élevés de cônes verts dans l’organoïde après 200 jours, tandis que les cônes immatures exposés à de faibles niveaux d’acide se sont développés plus tard en cônes rouges.

Le timing compte aussi. Si l’acide rétinoïque était introduit à partir de 130 jours, l’effet était le même que si aucun acide n’avait été ajouté. Cela suggère que l’acide détermine le type de cône très tôt et ne peut pas faire en sorte que les cônes rouges « basculent » en cônes verts déjà mûrs.

Toutes les rétines cultivées en laboratoire avaient des densités de cônes similaires, ce qui a permis à l’équipe d’exclure la mort des cellules des cônes comme affectant le rapport entre le rouge et le vert.

La biologiste du développement Sarah Hadyniak, co-auteur de l’étude à l’Université Johns Hopkins, dit leurs découvertes ont des implications pour déterminer exactement comment l’acide rétinoïque agit sur les gènes.

Pour avoir une idée de l’impact que cela pourrait avoir sur la vision humaine, les chercheurs ont étudié les rétines de 738 hommes adultes ne présentant aucun signe de déficience de la vision des couleurs.

Les chercheurs ont été étonnés par la variation naturelle du rapport cônes rouge/vert au sein de ce groupe.

“Voir comment les proportions des cônes verts et rouges ont changé chez les humains a été l’une des découvertes les plus surprenantes de la nouvelle recherche”, Hadyniak dit.

On ne sait pas comment autant de variations pourraient se produire sans affecter les changements de vision. Comme Johnston Mets-le“si ces types de cellules déterminaient la longueur d’un bras humain, les différents rapports produiraient des longueurs de bras étonnamment différentes.”

Cette recherche a été publiée dans Biologie PLOS.