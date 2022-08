Une seule journée d’attaques violentes montre que des problèmes de société doivent être résolus – Shaw Local

Le dimanche soir 14 août, un groupe est arrivé dans une berline, est sorti et a tiré sur des gens dans ce que la police appelle une attaque ciblée qui a fait trois blessés dans le parking de Six Flags Great America à Gurnee.

Ce dimanche également, un homme a été tué et un autre blessé après que quelqu’un dans un véhicule sur l’Interstate 88 à Oak Brook a ouvert le feu sur un autre véhicule; deux autres occupants ont été blessés lorsque le véhicule des victimes s’est écrasé. Ensuite, la police d’Elgin a arrêté plusieurs personnes dans le cadre d’une enquête sur des coups de feu tirés à l’ouest du centre-ville.

Pendant ce temps, à Washington, DC, un homme a conduit sa voiture dans une barricade près du Capitole américain, puis a commencé à tirer des coups de feu en l’air avant de se tuer, selon la police. Puis à Berwick, en Pennsylvanie, la police d’État a déclaré qu’un homme bouleversé par une dispute avec sa mère avait traversé une foule lors d’une collecte de fonds pour les victimes d’un récent incendie meurtrier, tuant une personne et en blessant 17 autres, puis est rentré chez lui et a battu son mère à la mort.

Et dans le sud de Chicago, trois personnes ont été tuées et une autre a été blessée dans un accident avec délit de fuite dans lequel des témoins pensent que quelqu’un ciblait des personnes qui se battaient devant un bar.

Toutes ces nouvelles sont parues dans une seule de nos éditions, lundi. Et cela s’est ajouté aux fusillades régulières du week-end dans la ville sur lesquelles nous hésitons à rendre compte, car le nombre de ceux qui ont été abattus est rapidement obsolète au moment où ils paraissent dans le journal.

Ce n’est évidemment même pas proche des nouvelles les plus frappantes que nous avons rapportées récemment, avec la fusillade de masse à Highland Park le 4 juillet, la fusillade à Oakbrook Center en janvier, et bien sûr la fusillade à Uvalde, au Texas, et Buffalo, NY Mais cela reflète une complexité des problèmes de violence auxquels le pays est confronté et qui va au-delà du simple armement.

Comme nous l’avons écrit, le danger guette tant que presque tout le monde peut facilement acquérir des armes à feu, dont beaucoup peuvent tirer des dizaines de cartouches en quelques minutes. Mais il y a d’autres problèmes au-delà même des nouvelles de ce jour. Ils incluent l’aide aux personnes pour leur santé mentale, en particulier avant qu’elles ne deviennent un danger pour la société (notez qu’un cas ci-dessus n’impliquait même pas d’armes à feu). Nous devons également en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les gens essaient de résoudre leurs différends en se battant et en se tirant dessus.

Ajoutez à ces problèmes les défis auxquels la police est confrontée pour les traiter au milieu du scepticisme du public, ce qui entraîne des problèmes de personnel (même avant les appels ambigus au «remboursement») ainsi que des inquiétudes justifiées quant à la façon dont ils sont formés pour gérer les cas de santé mentale.

Cela nous rappelle ce que le professeur de l’Université DePaul, Geneva Brown, nous a dit en réfléchissant au meurtre de quatre personnes à Barrington Hills il y a 50 ans : “Nous devons nous préparer aux conditions sociales qui ont créé le caractère aléatoire de la violence”, a-t-elle déclaré, citant l’aliénation, la colère et la désillusion comme motifs possibles.

C’était vrai il y a un demi-siècle. C’est encore vrai aujourd’hui.

Nous avons appelé les dirigeants politiques à faire quelque chose d’important pour contrecarrer la violence armée. Ils ont aussi des conditions sociales contributives à régler.

Le quotidien Herald

