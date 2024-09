Une seule injection d’un vaccin existant pourrait prévenir l’infection par le virus Mpox : ScienceAlert

Mpox (anciennement connu sous le nom de variole du singe) est une infection virale qui peut être évitée avec une seule dose d’un vaccin existant, selon une nouvelle étude.

Cette découverte pourrait aider à ralentir la propagation mondiale de la mpox, qui a été déclaré une urgence de santé publique de portée internationale par Organisation Mondiale de la Santé de retour en juillet 2022.

À l’époque, le Recommandé par l’OMS L’utilisation ciblée de vaccins antivarioliques de deuxième ou troisième génération pourrait aider, mais il existe depuis peu de données cliniques ou concrètes sur l’efficacité de cette approche. La variole est une maladie virale liée au variole qui peut être évitée grâce à un vaccin.

Le développement de nouveaux médicaments et vaccins peut prendre du temps et de l’argent qui pourraient autrement être consacrés au déploiement, c’est donc une excellente nouvelle qu’un vaccin existant puisse être efficace pour prévenir le mpox.

Des études observationnelles menées depuis l’annonce de l’OMS ont suggéré que le vaccin modifié Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN) pourrait être efficace entre 36 et 86 pour cent pour la prévention du mpox.

L’équipe à l’origine de la nouvelle étude, dirigée par la médecin de santé publique Christine Navarro de Santé publique Ontario et de l’Université de Toronto, reconnaît que les données d’observation sont sujettes à des biais, ce qui peut conduire à des résultats trompeurs ou inexacts.

Mais dans cette situation d’urgence, où les infections à mpox augmentent à nouveau à l’échelle mondiale, et « le plus dangereux« Bien que la maladie se propage encore à travers l’Afrique, les résultats d’observation – lorsqu’une étude s’appuie sur une intervention existante pour tester une hypothèse – peuvent offrir rapidement des solutions indispensables.

Les chercheurs ont donc appliqué les principes de conception des essais randomisés – la référence absolue pour tester l’efficacité des médicaments – à une analyse de données observationnelles. Cette technique, appelée émulation d’essais ciblés, permet d’estimer l’effet causal d’un vaccin tout en minimisant les biais.

Les 3 204 hommes vaccinés contre le MVA-BN dans l’étude, tous originaires de l’Ontario au Canada, avaient reçu une dose avant l’exposition au mpox, qui a atteint l’Ontario entre juin 2022 et novembre 2022.

Ce groupe a été comparé à 3 204 hommes qui n’avaient pas reçu le vaccin, à titre de comparaison. Si l’un des hommes de ce groupe était vacciné au cours de la période d’étude, un autre homme non vacciné était ajouté – afin que personne ne se voie refuser l’accès au vaccin, ils étaient simplement étudiés comme témoins pendant qu’ils étaient « dans la file d’attente ».

Au cours de la période d’étude, 71 infections à mpox ont été diagnostiquées, dont 21 dans le groupe vacciné et 50 dans le groupe non vacciné.

Cela porte l’efficacité estimée d’une dose unique du vaccin à 58 pour cent.

Ils ont également constaté que le MVA-BN n’était pas associé à un taux réduit d’infection par le mpox au cours des 14 premiers jours suivant la vaccination, probablement parce qu’il était trop tôt pour que le corps développe une réponse immunitaire adéquate. anticorps réponse.

Et même s’il n’est pas surprenant qu’il faille un certain temps pour qu’un vaccin fasse son effet, cette découverte apporte un soutien supplémentaire à l’idée que le vaccin soit la cause spécifique de la réduction des infections à mpox parmi la cohorte vaccinée.

« Bien que le MVA-BN soit approuvé au Canada sous forme d’une série de deux doses espacées de 28 jours, l’Ontario a initialement utilisé une stratégie d’économie de dose de telle sorte que les candidats vaccins ne pouvaient recevoir qu’une seule dose en raison des inquiétudes concernant l’approvisionnement limité en vaccins », indiquent les auteurs. écrire.

Un programme à deux doses a été mis en œuvre en Ontario à la fin de septembre 2022, mais trop peu de participants avaient reçu cette deuxième dose pour que les chercheurs puissent évaluer son efficacité dans l’étude actuelle.

« O« Nos résultats renforcent les preuves selon lesquelles le MVA-BN est efficace pour prévenir l’infection à MPOX et devrait être mis à disposition et accessible aux communautés à risque », ont déclaré les auteurs. conclure.

Cette recherche est publiée dans le Journal médical britannique.