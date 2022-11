Une seule équipe canadienne remporte la victoire lors de la première journée du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans

La première journée du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2022 s’est terminée avec la victoire des équipes noires des États-Unis, de la Suède et du Canada.

Pour commencer le tournoi international, les États-Unis ont affronté la Finlande au Langley Events Centre, où les Américains ont rapidement pris les devants 2-0 en première période. Cependant, la Finlande a riposté avec trois buts en deuxième période, qui sont restés sans réplique par l’équipe des États-Unis. Dans la dernière période du match, la situation a basculé et c’est au tour des Américains d’inscrire trois buts sans riposte, les amenant à une victoire de 5-3.

Les deux matchs suivants du tournoi ont débuté simultanément, la Suède affrontant Canada Blanc à Delta et les deux autres équipes canadiennes s’affrontant à Langley.

Au Sungod Arena de Delta, Canada White a pris une avance de 1-0 en première période grâce à un but tardif de Miguel Marques de Prince George, assisté de Roger McQueen et Charlie Elick.

Un coup sûr à la tête en deuxième période par Cayden Lindstrom de Chetwynd a permis à l’attaquant suédois Alexander Zetterberg de marquer un but en avantage numérique, égalant le match à un but par pièce.

La troisième période a été un peu plus aller-retour, la Suède ayant ouvert le score avec un but d’Elliott Sigrell moins de deux minutes après le début de la dernière période. Cela a été suivi d’un but sans aide de l’attaquant du Canada blanc Gavin Hodnett avec un peu plus d’une minute à jouer. Seulement 30 secondes plus tard, la Suède a pris l’avantage grâce à Linus Eriksson, leur donnant une victoire 3-2 sur Canada White.

Le match de Langley entre Canada Black et Canada Red a vu les deux équipes adopter des approches de notation très différentes.

Le premier tiers du match a été relativement calme, avec le seul but de Canada Black alors que l’attaquant Clarke Caswell a enfoui la rondelle au fond du filet après une aide de Cole Beaudoin.

La deuxième période a été dominée par Canada Rouge du début à la fin.

Après que le défenseur des Noirs du Canada Tyson Buczkowski ait écopé d’une pénalité pour crochet moins d’une minute après le début de la période, Tarin Smith des Rouges du Canada a pu capitaliser sur l’avantage numérique en marquant un but en avantage numérique grâce aux aides de Nathan Villeneuve et Sacha Boisvert. Un peu plus d’une minute plus tard, Canada Red a encore frappé avec un but de Michael Misa. Mais Canada Black a interrompu ce flux de points avec son propre but de Justin Poirier, venant des aides de Malcolm Spence et Josh Fluker. Mais seulement 10 secondes plus tard, Canada Red a inscrit un autre but au tableau grâce à Tomas Mrsic de Surrey, assisté de Jett Luchanko et Braedyn Rogers.

Canada Black est entré dans la dernière période par un but, mais est resté déterminé et a égalisé le match avec un but de Zayne Parekh, assisté de Tyson Buczkowski et de Macklin Celebrini de Vancouver. Mais Parekh n’avait pas encore tout à fait terminé et a encore frappé pour un autre but à moins d’une minute de la fin du match. Cette fois, c’était un but en avantage numérique aidé par Thomas Desruisseaux et Lucas Karmiris, profitant de la pénalité pour interférence prise par Ben Danford.

Canada Red n’a pas été en mesure de forcer une période de prolongation, même s’il a retiré son gardien et pris l’avantage de l’homme. Le gardien de but des Noirs du Canada, Louka Cloutier, a réussi à résister à la dernière course offensive, ce qui lui a valu un total de 40 arrêts et un pourcentage d’arrêts de 0,930, le meilleur de tous les gardiens lors de la première journée du tournoi. C’est cette performance qui a permis à Cloutier de recevoir le prix du joueur du match et de maintenir son équipe à une victoire de 4-3 sur Canada Red.

« Nous savions qu’il allait nous donner une chance de gagner… vous avez affaire à des adolescents, il va y avoir des chances de marquer, il va y avoir des erreurs – c’est ce qui rend la chose amusante – mais c’est pourquoi vous avez besoin d’un gardien de but. Il a fait de très gros arrêts ce soir; il était notre joueur le plus utile sans aucun doute », a déclaré l’entraîneur des Noirs du Canada, Mark O’Leary.

Aujourd’hui, l’équipe des États-Unis affrontera la Tchéquie à 19 h à Delta, tandis que les Noirs du Canada affronteront la Finlande à 19 h à Langley dans l’espoir d’obtenir leur deuxième victoire du tournoi.

Pour un horaire complet, des billets ou plus d’informations, visitez https://www.hockeycanada.ca/en-ca/national-championships/men/world-u17/2022.

hockeyWestern Hockey LeagueWHL

Tij Iginla de Lake Country, en Colombie-Britannique, est un attaquant des Thunderbirds de Seattle et a été sélectionné comme membre de l’équipe Canada Rouge au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2022. (Centre d’événements de Langley / Spécial pour les nouvelles)

Gabriel Guilbault (à droite) de Burnaby, en Colombie-Britannique, est un défenseur des Vees de Penticton et a été sélectionné comme membre de l’équipe Canada Rouge au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2022. (Centre d’événements de Langley / Spécial pour les nouvelles)