Une seule agression violente sur 12 a donné lieu à des accusations en 2022, révèlent des chiffres choquants

SEULE une agression sur 12 a donné lieu à des accusations l’année dernière, selon les chiffres officiels.

L’infraction violente est en train d’être « effectivement dépénalisée » car les délinquants sont libérés de toute responsabilité, affirme-t-on.

De toutes les agressions, la moitié – 30 000 au total – n’ont pas été résolues l’année dernière Crédit : Alamy

De toutes les agressions, la moitié – 30 000 au total – n’ont pas été résolues, 80 affaires par jour ont été classées sans suspect.

La plupart des cas classés comme « résolus » — lorsqu’un délinquant est identifié — n’ont pas donné lieu à des accusations.

La police des West Midlands a été la pire, avec seulement 4% des agressions – classées comme vol de biens personnels impliquant de la violence ou des menaces – conduisant à une accusation.

La police du Northamptonshire a suivi à 5%, puis Avon et Somerset à 6%, révèlent les statistiques de la bibliothèque de la Chambre des communes.

Ils ont été obtenus par les libéraux démocrates dont la porte-parole du Trésor, Sarah Olney, les a qualifiés de « choquants ».

Elle a déclaré: «Ils montrent que les agressions sont effectivement dépénalisées, avec beaucoup trop de criminels violents relâchés.

«Les gens ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils marchent dans leurs propres rues locales, car ce gouvernement conservateur a réduit à néant les services de police de quartier.»

Le ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le vol est envahissant et troublant et nous attendons de la police qu’elle prenne tous les incidents au sérieux.

«Nous leur fournissons les ressources dont ils ont besoin et avons recruté 20 000 policiers supplémentaires d’ici mars 2023.

« Nous finançons également des mesures de prévention du crime, notamment un meilleur éclairage des rues et la vidéosurveillance, et dotons la police d’une meilleure technologie pour faciliter ses enquêtes et attraper davantage de criminels.