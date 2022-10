Une serveuse sauve un client qui s’étouffe en exécutant une manœuvre de Heimlich

Une serveuse dans un restaurant a conquis les cœurs sur Internet en sauvant un homme qui s’est étouffé avec de la nourriture. La femme a exécuté la manœuvre de Heimlich sur la personne et a évité un accident. L’incident a été capturé dans une vidéo devenue virale sur Internet.

Dans le clip, partagé par Good News Movement sur Instagram, une famille de quatre personnes est vue en train de manger dans un restaurant lorsque l’un d’eux commence à tousser, apparemment à cause d’un étouffement avec de la nourriture. Alors que l’homme commence à se débattre, un enfant assis à côté de lui lui frotte le dos mais en vain. C’est alors qu’une serveuse remarque que la personne s’étouffe et décide d’intervenir. Elle passe rapidement à l’action et exécute la manœuvre de Heimlich sur le client jusqu’à ce qu’il crache la nourriture.

Selon la légende de la vidéo, la serveuse a été identifiée comme étant Lacy Guptill, qui a appris à utiliser la manœuvre de Heimlich tout en travaillant comme technicienne médicale d’urgence (EMT). Guptill a appris la méthode il y a des années mais n’a pas hésité à l’utiliser pour sauver le client.

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont félicité la femme pour son intervention opportune. « Ces pauvres enfants ont été traumatisés. Dieu merci pour sa rapidité d’esprit. Vraiment héroïque », a écrit un utilisateur. Un autre a écrit : « Je pense que sa famille était sous le choc. Certaines personnes se figent pendant des moments comme celui-ci. Je suis content que quelqu’un l’ait aidé. Un autre utilisateur a réagi “Wow !! Elle mérite un énorme pourboire. Bénis-la !!” D’autres ont apprécié la serveuse car elle “est restée si calme et concentrée”.

Certains ont également souligné comment les autres à la table ignoraient le danger jusqu’à ce que la serveuse intervienne. Dieu merci pour cette femme », lit-on dans un commentaire. Un autre a souligné la même chose et a écrit: “Est-ce que cela dérange quelqu’un d’autre que la famille soit juste assise là comme si de rien n’était?”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici