Une serveuse écossaise poursuit Nando après que la peau ait fondu à travers les vêtements avec un détergent mortel

Une serveuse a intenté une action en justice contre Nando après que sa peau ait été fondue par un liquide de nettoyage industriel.

Mairi Espie a souffert d’agonie après avoir été éclaboussé en vidant un bidon de détergent de nettoyage.

Mairi Espie avait besoin d’un traitement spécialisé chez A&E pour la grave brûlure

Le liquide brûla à travers son jean et fit fondre sa peau

C’est arrivé alors qu’elle travaillait dans un Nando’s à Dundee Crédit : AFP

Le liquide était si corrosif qu’il a brûlé son jean et fait fondre la peau de sa cuisse droite.

La jeune femme de 21 ans de Dundee avait besoin d’un traitement spécialisé chez A&E et bien que la blessure soit maintenant guérie, elle a une cicatrice permanente.

Elle a déclaré: “C’était une agonie absolue – j’avais l’impression que ma jambe était en feu.

“Il me reste maintenant une cicatrice permanente à un endroit très visible de mon corps.”

La blessure de Mairi s’est produite en décembre 2019 au restaurant Nando’s à Nethergate, Dundee.

Elle a été chargée de changer le détergent pour le lave-vaisselle, mais lorsqu’elle a retiré la vieille bouteille de l’appareil, elle l’a éclaboussée.

Le nettoyant puissant a imbibé son jean et a fait fondre sa peau, laissant une plaie de trois pouces qui a nécessité un traitement hospitalier.

Mairi s’est rendu à l’hôpital Ninewells où les médecins ont fourni un traitement de lavage spécialisé pour éliminer le détergent.

Elle a ensuite été bandée et a dû récupérer à la maison pendant plus d’une semaine.

Mairi, qui a obtenu un diplôme en criminologie de l’Université d’Abertay en juillet, a ajouté : « On ne m’a pas donné de tablier ou de gants spéciaux ou quoi que ce soit – on s’attendait juste à ce qu’on craque.

« La brûlure était si douloureuse. Il a fallu des mois pour guérir correctement, mais ce sont les cicatrices qui m’ont le plus bouleversé.

« J’ai des cicatrices sur les deux jambes à cause des éclaboussures partout, mais c’est la cuisse droite qui est la pire.

“Ça me rend tellement nerveuse de porter des shorts ou des jupes.

«Une action en justice n’est pas quelque chose que je voulais faire, mais je sentais que je n’avais pas le choix parce qu’après tout, j’avais l’impression que Nando m’avait repoussé comme si de rien n’était.

« Mais ce n’est pas le cas – comment la peau qui fond de ta jambe pourrait-elle n’être rien ?

“Si rien d’autre, j’espère juste que cela rend les choses plus sûres pour les autres car il doit y avoir des gens dans tout le pays qui travaillent dans l’hôtellerie et voient des blessures comme celle-ci tout le temps et pensent que cela fait partie du travail, mais ce n’est pas le cas.”

Digby Brown Solicitors aide maintenant Mairi dans le cadre d’une action en responsabilité de l’employeur.

L’affaire, qui a été portée devant le tribunal plus tôt cette semaine, indique que Nando’s était responsable car il n’a pas procédé à une évaluation des risques, n’a pas fourni d’EPI à Mairi et n’a pas fourni de formation appropriée.

Simon Hammond, associé chez Digby Brown à Édimbourg, a déclaré : « Les blessures au travail sont malheureusement très courantes, mais ce qui est vraiment malheureux, c’est à quel point elles sont évitables.

“Si Nando avait suivi de simples mesures de protection, Mairi n’aurait pas souffert comme elle l’a fait et il suffit de regarder la photo de sa brûlure pour imaginer la douleur qu’elle a dû ressentir.”

Elle a été laissée définitivement cicatrisée

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200