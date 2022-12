Une serveuse du Wisconsin reçoit un pourboire de 1 000 $ d’un client de Noël

MADISON, Wis. (AP) – Une serveuse du Wisconsin a reçu une surprise le matin de Noël d’un client – ​​un pourboire de 1 000 $.

Callie Blue, 29 ans, attendait des tables au Gus’s Diner à Sun Prairie, juste à l’extérieur de Madison, à 6 heures du matin dimanche lorsqu’elle a commencé à discuter avec l’un des rares clients du restaurant à cette heure, a rapporté le Wisconsin State Journal. Il lui a laissé un pourboire de 1 000 $.

Le client était Michael Johnson, président et chef de la direction des Clubs Garçons et Filles du comté de Dane. Il a déclaré au journal qu’il recherchait des personnes dans le besoin dans le cadre de la campagne Pay It Forward du club. Deux donateurs avaient donné environ 5 000 $ en pourboire.

Il a dit que son emploi du temps du jour de Noël était réservé aux familles qu’il prévoyait d’aider à partir de 7h30. Il a donc cherché sur Internet des restaurants ouverts à 6h du matin et a découvert Gus’s Diner. Il avait également reçu un e-mail à propos de Blue et souhaitait mesurer ses compétences et son comportement en matière de service client.

Il a été suffisamment impressionné pour retirer 1 000 $ du pourboire de 5 000 $. Il a dit qu’environ 12 serveurs ont reçu de gros pourboires, mais Blue a obtenu le plus gros parce que c’était le matin de Noël et qu’elle était la dernière bénéficiaire.

Blue a qualifié le pourboire d’incroyable et a dit qu’elle l’utiliserait pour aider à nourrir ses quatre chevaux.

The Associated Press