Une serveur californienne a été licenciée de son travail dans un restaurant tendance californien après avoir refusé de cesser de porter un masque facial Black Lives Matter.

Kimi Stout de Sonoma, dans le nord de l’État, avait travaillé chez The Girl & The Fig pendant plusieurs mois avant d’être licenciée en mars.

Elle a repris son travail une fois que le restaurant a rouvert en Californie en septembre après un été de manifestations impliquant le mouvement Black Lives Matter.

La serveur Kimi Stout portait un masque facial Black Lives Matter et un invité s’est plaint

Le restaurant Girl & The Fig a introduit une politique de masque exigeant que tous les travailleurs portent des masques simples et aucun avec un « message politique »

Soucieuse de montrer son soutien aux «personnes marginalisées», elle a décidé de porter le masque facial au travail.

Pendant plusieurs quarts de travail, personne n’a fait de commentaire au restaurant et à une occasion, même le président de l’entreprise, John Toulze, lui a dit carrément qu’il soutenait le message derrière le masque.

À une autre occasion, elle a été écartée par un directeur et a dit qu’un restaurant s’était plaint et était devenu agressif après l’avoir vue porter le masque « politiquement chargé ».

‘Il a dit,’ vous n’êtes en aucun cas en difficulté ‘, a déclaré Stout à SFGate. « Cependant, nous voulions juste vous faire savoir que quelqu’un se plaignait de votre masque et qu’ils étaient très agressifs à ce sujet. »

Stout, qui avait précédemment reçu le soutien du chef de la société pour son masque, a ensuite refusé de remplacer son masque BLM par un masque ordinaire tout en travaillant ses quarts de serveur.

Elle a fini par démissionner à cause de l’affaire et a publié une vidéo sur Instagram qui la montrait en train d’enlever son t-shirt de restaurant et de le mettre à la poubelle.

Quelques jours plus tard, le restaurant a décidé de mettre en œuvre une politique de masque vestimentaire pour tous ses employés qui les obligeait à porter soit un masque de restaurant de marque spéciale, soit un masque noir ou bleu uni pour accompagner leurs uniformes.

« J’ai reçu une notification par SMS disant » Nouvelle politique de masque en place, tout le monde signe », a déclaré Stout. « Je ne dis pas qu’ils ont écrit la politique pour moi, mais je me suis sentie très ciblée quand je l’ai lue. J’ai décidé que j’allais quand même porter mon masque, car pour autant que je sache, le président de l’entreprise, j’avais son soutien à 100%.

Stout, estimant qu’elle avait déjà reçu l’autorisation préalable du chef de la société, n’a pas tenu compte des exigences et a continué à porter son masque facial BLM.

Le président de l’entreprise a vu ce qu’elle portait et lui a demandé de retourner son masque pour masquer le logo.

Stout a refusé sur quoi Toulze lui a dit de venir à son bureau à la fin de son quart de travail pour lui dire directement qu’elle devait se mettre en ligne avec tous les autres employés du restaurant et porter un masque facial uni.

Stout a publié sa collection de masques Black Lives Matter sur son compte Instagram

Stout a adapté ce masque N95 pour soutenir ‘Black Trans Lives’

«Il m’a dit:« Nous avons une nouvelle politique de masque en place, et nous avons besoin que vous la respectiez », a déclaré Stout. Et vous savez, je ne peux pas faire d’exceptions, parce que si je fais une exception pour vous, quelqu’un peut venir demain avec un autre masque politique, et je ne peux tout simplement pas avoir ça. Nous ne pouvons pas nous aligner n’importe où politiquement.

Toulze a expliqué que si elle se présentait avec le même masque au travail le lendemain, elle serait renvoyée chez elle.

«J’ai le regret de dire que je lui ai dit, vous savez, appelons-le maintenant, dit Stout. «Je ne veux pas provoquer de scène. Je ne veux pas provoquer de drame.

Stout a refusé et a remis son avis.

Elle a posté une vidéo sur Instagram d’elle en train d’enlever son T-shirt de marque de restaurant et de le jeter à la poubelle, avant de coller deux doigts sur la poubelle, avec les mots « Black Lives Matter » superposés sur l’écran.

Bien que l’incident se soit produit en septembre, Stout n’a rendu la vidéo publique que récemment sur sa page Instagram.

Le 3 septembre 2020, j’ai été forcé de quitter mon poste de serveur au restaurant The Girl and the Fig à Sonoma, en Californie, pour avoir refusé de retirer mon masque « Black Lives Matter » après la mise en place d’une nouvelle politique de masque. Le président de l’entreprise m’a dit que si je ne changeais pas de masque, je n’aurais pas le droit de travailler et que BLM est «trop politique». Je lui ai demandé pourquoi j’avais été expulsé alors que trois semaines auparavant, il avait dit que j’avais son «soutien à 100%». Il a simplement répondu: «Oui, je l’ai fait, mais c’était avant la politique. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bonne année, mes amis. Dépensez votre argent de manière sélective », a écrit Stout.

Stout dit qu’elle a depuis trouvé un nouvel emploi après avoir brièvement perçu le chômage

Le président et chef de l’entreprise, John Toulze, a déclaré à DailyMail.com que Stout était partie de son propre chef et n’avait pas été renvoyée de son travail.

«Personne n’a été renvoyé de notre restaurant. Nous avions une politique uniforme, les masques faisant partie de cette tenue. Nous avons fourni nos serveurs N95, des masques chirurgicaux et la possibilité d’en porter un affichant le logo de l’entreprise, mais tous les serveurs ont été informés que c’étaient les seules options. Il ne s’agit pas de Black Lives Matter, mais d’un uniforme. J’aurais dit la même chose si un serveur s’était présenté portant des tongs au lieu de chaussures », a déclaré Toulze.

Le restaurant qui compte Lady Gaga et quelques candidats au Bachelor parmi ses anciens clients, a également publié une déclaration officielle concernant l’incident.

« Nous avons été déçus d’apprendre qu’un employé estimé ne voulait plus continuer à travailler chez The Girl & The Fig après que nous ayons créé la politique des masques faciaux et que nous ayons démissionné car ils ne pouvaient pas utiliser leur uniforme pour exprimer leur soutien à cette cause importante.

Stout a accusé le restaurant de messages contradictoires après avoir cru qu’elle avait reçu l’approbation tacite de porter le masque du président et chef de l’entreprise John Toulze.

«The Girl & The Fig est fondé par des propriétaires diversifiés et se targue d’employer et de soutenir une main-d’œuvre diversifiée. Nous soutenons le mouvement Black Lives Matter et convenons sincèrement que nous avons tous la responsabilité de prendre des mesures pour démanteler le racisme systémique et l’injustice dans notre société.

Stout, quant à elle, a accumulé le chômage pendant la courte période pendant laquelle elle était sans travail, mais a depuis trouvé un nouvel emploi.

Elle a dit qu’être «forcée de sortir» l’avait affectée.

«C’est juste une dissonance cognitive. Cela m’a vraiment touché qu’ils prêchent, vous savez, l’inclusion et la famille et ensemble nous sommes plus forts. Et pourtant, ils étaient tellement en désaccord avec moi que lors d’une pandémie, ils m’ont forcé à sortir.

«Je veux que ce soit à propos de Black Lives Matter», a déclaré Stout. «Je ne veux pas que ce soit à propos de moi et« oh, cette fille a perdu son travail ». Ne vous inquiétez pas pour moi: inquiétez-vous du fait qu’un restaurant très fréquenté a forcé une personne manifestant son soutien à des vies marginalisées.