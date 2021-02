Le réalisateur russe Andrei Fenochka affirme que sa série en ligne sur les jeunes queer est importante pour les personnes LGBTQ dans un pays qui interdit la «propagande» gay parmi les mineurs. Fenochka J’arrive La série qui a fait ses débuts l’automne dernier est marquée comme disponible uniquement pour les personnes âgées de plus de 18 ans conformément à la loi russe.

Fenochka a déclaré mardi que le public russe avait bien accueilli la série, qu’il a décrite comme une histoire romantique mêlant «mystiques, rêves et vie quotidienne».

«Nous avons rencontré une réaction très positive et de soutien de la part des jeunes téléspectateurs, car ils voient enfin la présentation de cette partie de la société non seulement en anglais ou en coréen, mais aussi en russe», a-t-il déclaré. «Il est important pour eux de sentir qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils ne sont pas isolés, qu’ils ne sont pas interdits. Par conséquent, l’intérêt est très grand. »

L’homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993, mais le sentiment anti-gay reste répandu. En 2013, la Russie a adopté une loi fédérale interdisant «la propagande des relations sexuelles non traditionnelles entre mineurs». La loi a été largement critiquée comme bloquant efficacement toute discussion publique sur l’homosexualité, tandis que les autorités ont soutenu qu’elle avait pour but de protéger les intérêts des enfants.

Et dans la province russe à prédominance musulmane de Tchétchénie, des dizaines d’hommes ont été arrêtés et torturés et certains ont été tués sur le simple soupçon d’être homosexuels ces dernières années, selon des groupes de défense des droits humains. Ramzan Kadyrov, un homme fort régional de Tchétchénie soutenu par le Kremlin, a affirmé qu’il n’y avait pas d’homosexuels en Tchétchénie et qu’une enquête gouvernementale n’a trouvé aucune preuve d’abus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait des représailles, Fenochka a déclaré que lui et les membres de son équipe étaient préoccupés par la sécurité de leurs acteurs alors qu’ils filmaient des scènes romantiques dans des lieux ouverts. Il a souligné que tous ses acteurs étaient des adultes.

Il a noté que le sentiment de danger lui avait donné un flux d’adrénaline et a fait valoir que ce n’était pas une raison d’avoir peur.

«Si vous vous sentez libre et que vous continuez à vivre en Russie et que vous voulez parler de n’importe quel sujet de votre art, vous devez être prêt à toutes les conséquences», a-t-il déclaré.