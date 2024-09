Une série unique de trois matchs attend les Braves d’Atlanta cette semaine

Les Braves d’Atlanta vont connaître une série de trois matchs très peu orthodoxe à venir. Les Braves joueront quatre matchs contre les Reds ce mois-ci, mais l’un de ces matchs aura lieu plus tard dans la journée, car les Reds s’arrêteront en ville pour une journée pour affronter les Braves dans un match de rattrapage datant de juillet. Autant nous sommes tous reconnaissants envers Cincinnati d’avoir mis un terme à cette longue séquence de victoires des Mets, autant il est temps de les remercier de les avoir renvoyés chez eux afin de terminer cette série à domicile sur une bonne note.

Une fois ce match terminé, il n’y aura pas de repos pour les fatigués puisque les Braves se rendront dans la capitale nationale pour affronter les Nationals de Washington. Atlanta a déjà perdu la série de la saison contre les Nationals cette saison, mais ils ont remporté une série contre les Nationals à domicile fin août. C’était une série typique des Braves de 2024 où ils ont remporté deux matchs grâce à un bon lancer et en profitant des lacunes de l’autre équipe avant qu’une sortie de lanceur difficile ne les empêche de réussir le balayage.

Depuis que cette série a eu lieu, les Nationals ont un bilan de 5-7. Dylan Crews a fait ses débuts immédiatement après que les Nationals aient fini d’affronter les Braves et Washington a remporté une série à domicile contre les Yankees. Depuis lors, les Nats ont perdu ou partagé toutes les séries qu’ils ont disputées. Ils n’ont pas non plus eu affaire à Murderer’s Row, car ils ont été balayés par les Cubs, ont partagé une série de deux matchs avec les Marlins, puis ont partagé une autre série de quatre matchs avec les Pirates. Bien que les Nationals ne soient pas exactement en train de déchirer le monde en ce moment, je pense que nous savons tous maintenant qu’il ne faut pas prendre cette équipe à la légère et que les Braves devront probablement se battre s’ils veulent laisser DC en bonne forme.

Lundi 9 septembre, 18h40 HE contre les Reds, Bally Sports South

RHP Charlie Morton (26 GS, 142,1 IP, 101 ERA-, 113 FIP-, 24,5% K, 9,1% BB)

Charlie Morton entamera ce match contre les Reds au milieu de ce qui a été sa série de départs la plus stable depuis très, très longtemps cette saison. Depuis son départ le 13 août contre les Giants, Morton a une moyenne de points mérités de 77 et un FIP de 90 alors qu’il a lancé 27,2 manches et obtenu 36 retraits au bâton en cinq départs. Bien qu’il ait rencontré quelques problèmes contre les Phillies en route vers une défaite décevante de 5-4, les Braves ont également remporté les quatre autres matchs qu’il a commencés au cours de cette période. Les Braves ont eu besoin que Morton s’améliore ici dans les dernières étapes de la saison et il semble qu’il puise dans son sac de trucs de vétéran pour y parvenir.

Peu de batteurs des Reds ont une tonne d’expérience contre Morton – Jake Fraley a le plus de présences au bâton contre Morton avec un total de 6 et Fraley a un OPS de .143 contre lui. Tous les autres ont trois ou quatre AB contre lui, ce qui veut dire que la taille de l’échantillon ne va pas vraiment prédire ce qui va se passer dans ce match. Je dirai que depuis août, les Reds ont été un peu piétons au bâton, car ils frappent collectivement .242/.314/.406 avec un wOBA d’équipe de .314 et un wRC+ d’équipe de 95 depuis le 1er août. Peut-être que Morton sera en mesure de prolonger leur misère avec une solide performance lundi soir.

Le lanceur droitier Nick Martinez (12 GS, 115,1 IP, 84 ERA-, 83 FIP-, 19,5% K, 3,6% BB)

Nick Martinez a joué deux rôles en 2024. En tant que releveur, Martinez a été très difficile à gérer et vous pouvez dire, d’après son ERA et son FIP supérieurs à la moyenne, qu’il a connu une saison très solide dans ce rôle. Cela étant dit, les Reds lui ont également donné des départs et ces apparitions ne se sont pas aussi bien passées. Il a accordé au moins trois points lors de quatre de ses cinq derniers départs, dont six points en 4,1 manches contre les Blue Jays le 21 août et quatre points lors de chacun de ses deux derniers départs contre les Brewers et les Astros, respectivement.

Cependant, ce n’est pas parce qu’il a eu des difficultés en tant que partant que cela va être une promenade de santé pour Atlanta. Il a lancé sept manches blanches contre les Brewers le 10 août et cela a été précédé par cinq manches blanches contre les Marlins le 5 août. Il a un arsenal de lancers profond et polyvalent et il est très efficace pour inciter les lanceurs à courir après ses balles sans se faire frapper durement et aussi sans faire marcher beaucoup de frappeurs. Étant donné que la formation d’Atlanta est actuellement sujette à de fréquentes pannes de courant, il ne serait vraiment pas choquant que Martinez réalise une bonne performance lundi.

Mardi 10 septembre, 18h45 HE au Nationals, Bally Sports South

RHP Reynaldo López (23 GS, 127,2 IP, 49 ERA-, 77 FIP-, 26,4% K, 8,1% B)

Reynaldo López a été l’un des partants les plus fiables de la solide rotation d’Atlanta cette saison. Les Nationals en ont particulièrement fait l’expérience, car ils n’ont pas eu beaucoup de succès contre lui jusqu’à présent cette saison. López a lancé six manches et a éliminé sept frappeurs tout en n’accordant que deux points lors de sa visite au Nationals Park plus tôt cette saison. Il a ensuite enchaîné avec cette performance lors du match revanche à Cobb County en lançant six autres manches, en éliminant sept autres frappeurs et en n’accordant qu’un point. J’imagine qu’il sera difficile pour López de tromper cette équipe une troisième fois, mais vu la façon dont cette saison s’est déroulée pour lui, je ne serais pas surpris qu’il y parvienne.

Le lanceur gaucher MacKenzie Gore (28 GS, 143,2 IP, 105 ERA-, 87 FIP-, 24,2% K, 8,7% BB)

De plus, si MacKenzie Gore peut tromper les Braves trois fois cette saison, Reynaldo López peut le faire une troisième fois, n’est-ce pas ? Pour être honnête, Gore a connu une saison décente, lui-même, et comme je l’ai mentionné dans la phrase précédente, il a été très difficile à gérer pour Atlanta cette saison. Il a connu une séquence fin mai/début juin où il a lancé 10,1 manches et a retiré 17 frappeurs des Braves tout en n’accordant que deux points mérités (quatre au total, cependant) et puis il a tout mis en place à Truist Park le 23 août lorsqu’il a lancé six manches et n’a accordé qu’un seul point contre les Braves. Il n’a terminé qu’avec quatre retraits au bâton lors de cette apparition, alors peut-être que cela compte comme un progrès à vos yeux ?

Quoi qu’il en soit, Gore s’en est plutôt bien sorti lors de ses deux départs depuis qu’il a mis fin au match contre les Braves. Il a lancé six manches à chaque fois et il a concédé deux points et retiré six frappeurs sur prises contre les Yankees avant de concéder un point et de retirer neuf frappeurs sur prises contre les Marlins. Il est sur une lancée en ce moment et même si cela a commencé contre les Braves, j’espère que ce sont eux qui seront capables de l’arrêter dans son élan.

Mercredi 11 septembre, 18h45 HE au Nationals, Bally Sports South

LHP Max Fried (25 GS, 147,2 IP, 80 ERA-, 88 FIP-, 22,6% K, 8,4 %)

Enfin, nous avons tous eu un aperçu de Maximum Fried pour la première fois depuis longtemps après sa performance contre les Blue Jays lors de sa dernière sortie. C’est à ce moment-là qu’il a lancé sept manches tout en n’accordant qu’un point non mérité, cinq coups sûrs, un but sur balles et en retirant huit frappeurs sur des prises. C’est le type de performance dont les Braves vont avoir besoin de sa part à partir de maintenant – ou du moins quelque chose qui s’en rapproche. Quoi qu’il en soit, ce serait parfait pour Fried de terminer sa saison sur une bonne note ici dans la dernière ligne droite.

Il abordera ce début de saison contre les Nationals avec déjà un très bon départ contre Washington. Le 28 mai dernier, Fried avait lancé huit solides manches sans point. Bien qu’il ait accordé sept coups sûrs, les Nats n’ont pas réussi à faire quoi que ce soit contre Fried, qui a accumulé six retraits sur prises pendant qu’il était sur le terrain. Inutile de dire que je pense que tous les fans des Braves seraient prêts à répéter cette performance ici en septembre.

Le lanceur droitier Jake Irvin (29 GS, 166 IP, 104 ERA-, 106 FIP-, 20,5% K, 6,3% BB)

Voici une déclaration en cinq mots que je n’aurais jamais pensé écrire : « Oh non, c’est Jake Irvin. » Irvin a lancé 17,1 manches contre les Braves cette saison et a concédé un total de deux points contre les Braves jusqu’à présent. Irvin a eu une saison assez banale et moyenne jusqu’à présent, mais quand il s’agit d’Atlanta, il a été extrêmement difficile à gérer et j’imagine qu’Atlanta n’est probablement pas ravi de le voir à ce stade de la saison. Cela étant dit, il a certainement commencé à ralentir ces derniers temps.

Ce départ de 5,1 manches et 2 points mérités contre Atlanta le 24 août dernier était en fait le meilleur qu’il ait connu au cours de ses quatre derniers départs et de loin le meilleur. Il a accordé quatre points en six manches contre les Phillies le 18 août, puis il n’a même pas réussi à passer cinq manches contre les Cubs le 30 août tout en accordant sept points dans le processus. Il a poursuivi sur sa lancée la plus récente contre les Pirates où il a accordé six points mérités en cinq manches. Jake Irvin n’est pas une machine, c’est un homme et les Braves peuvent sûrement trouver un moyen de passer une grosse soirée contre lui ce mercredi.