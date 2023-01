Une série télévisée Amazon Tomb Raider serait en préparation

Après trois adaptations cinématographiques de la populaire série de jeux vidéo Tomb Raider, Amazon souhaite à son tour transformer la propriété en série télévisée. La société aurait fait appel à Phoebe Waller-Bridge, showrunner gagnante d’un Emmy, pour aider à amener le monde aventureux du jeu sur le petit écran.

Waller-Bridge sera scénariste et producteur exécutif de la série, qui est encore en développement, selon The Hollywood Reporter. Waller-Bridge, qui développe la série dans le cadre d’un accord renouvelé avec Amazon, ne jouera apparemment pas dans la série. On ignore qui tiendra le rôle principal de Lara Croft, l’aventurière chasseuse de trésor incarnée par Angelina Jolie dans la première adaptation cinématographique de 2001 et sa suite de 2003, puis par Alicia Vikander dans le redémarrage du film 2018.

Tomb Raider s’ajouterait à une liste de programmation petite mais de plus en plus populaire pour le service Prime Video d’Amazon, qui comprend les succès de super-héros The Boys et Invincible et le très cher Rings of Power, une préquelle de la série Le Seigneur des Anneaux. L’absence d’une vaste bibliothèque de programmes originaux bien connus signifie que Prime Video se perd parfois dans la discussion sur les soi-disant guerres du streamingavec Netflix, HBO Max et Disney Plus dominant souvent la conversation.

Waller-Bridge a remporté une série de récompenses pour sa série Fleabag de la BBC, dont trois Emmys, deux Golden Globes et un British Academy Television Award. Elle était la showrunner et scénariste en chef de Killing Eve lors de sa première saison et a reçu un crédit d’écriture sur le dernier film de James Bond, No Time to Die.

Tomb Raider a pris de l’importance dans les années 90 après plusieurs jeux populaires sur les consoles Sony PlayStation. Un redémarrage en 2013 a lancé une trilogie populaire de jeux, mais le studio Square Enix vendu les droits à la franchise Tomb Raider l’année dernière, qui étaient ramassé en décembre par Amazon avec l’intention de publier le prochain jeu à une date ultérieure.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.