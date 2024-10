Une série mondiale Yankees-Dodgers convient, surtout dans le domaine des casquettes de baseball

Lorsque les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles se rencontreront dans les World Series, il ne s’agira pas seulement d’un affrontement entre les équipes ayant respectivement le plus de fanions de la Ligue américaine et de la Ligue nationale.

Il comportera également deux des casquettes les plus emblématiques et les plus vendues dans le monde.

Les casquettes des Yankees et des Dodgers représentent bien plus que les villes où jouent leurs équipes ; ce sont des éléments culturels. Un point chaud pour que les casquettes de baseball deviennent une pièce de style de vie s’est produit en 1996, lorsque le cinéaste Spike Lee a convaincu la marque de vêtements New Era Cap Co. de lui confectionner une casquette rouge des Yankees assortie à la veste rouge qu’il portait lors du troisième match des World Series 1996 entre les Yankees et Braves d’Atlanta.

Le Spike Lee de 1996 #Yankees Le chapeau des World Series est de retour !!! https://t.co/rELOOzpeMm pic.twitter.com/Y3QLfjjVCZ – CHAPEAU CLUB (@HatClub) 19 mai 2016

New Era, qui fabrique des casquettes pour toutes les grandes ligues sportives, célèbre les 70 ans de la 59Fifty, le modèle ajusté qui sera porté par les deux équipes lors des World Series. New Era a une page Web présentant ses casquettes MLB les plus vendues, un site qui rappelle aux fans de baseball que tout ce qui a un Le logo des Yankees ou des Dodgers est toujours très populaire — quel que soit la couleur ou le style de la casquette.

Et avec les multiples variantes de casquettes, il y a des tonnes d’histoire sur ce qui n’était autrefois qu’une pièce de l’uniforme, aujourd’hui considérée comme un accessoire de garde-robe à la mode, banal dans la société.

Il existe plusieurs versions de casquettes de baseball au fil des ans, de la casquette snapback à la casquette ajustable. La casquette ajustée tient cependant une place à part dans le sport et la culture.

Les premières casquettes ajustées remontent aux années 1930 et étaient connues sous le nom de casquette de style Brooklyn, selon l’historien de la marque New Era Jim Wannemacher. À l’époque, il n’y avait pas d’uniformité en matière de casquettes de baseball. Harold Koch, le fils du fondateur de New Era Ehrhardt Kocha cherché à changer cela en 1934. Cleveland est devenu la première franchise MLB pour laquelle New Era fabriquait des casquettes, mais Koch voulait se développer et fournir des casquettes à plus d’équipes.

« Il a en quelque sorte parcouru et découvert que la casquette la plus populaire à l’époque était cette casquette de style Brooklyn », a déclaré Wannemacher. «Cela correspondait également du point de vue du motif et du point de vue de la production à ce que nous faisions avec tous nos autres types de chapeaux comme le Gatsby et le paperboy. Des motifs et une construction très similaires, il semblait donc que c’était un moyen assez simple de réaménager les motifs.

La casquette sur le terrain, la 59Fifty, a fait ses débuts en 1954. Smith a déclaré qu’il y avait il y a eu des améliorations de performances au fil des ans, mais le principe du plafond est resté le même. Jusqu’il y a 44 ans, les casquettes étaient réservées aux joueurs de baseball.



Les casquettes de baseball sont populaires dans le monde entier. Cette boutique de Barcelone propose une variété de casquettes des Yankees et des Dodgers. (Jeffrey Greenberg / Groupe Universal Images via Getty Images)

Une fois que les fans ont finalement pu les commander, la demande écrasante a stimulé les affaires. New Era a conclu un accord exclusif avec la MLB en 1993 (le logo MLB a ensuite été ajouté à l’arrière de la casquette), mais il y avait toujours un désir de susciter davantage d’intérêt et de ventes.

C’est là que la demande de Lee est devenue importante. Chris Koch avait été le président de l’entreprise depuis 1993. Smith a déclaré que la conversation entre Lee et Koch, qui pensaient initialement que l’appel de Lee était une blague, était un moment charnière dans l’histoire de la marque.

«(Koch a dit) si nous pouvons en faire un rouge, un rose – toutes les différentes couleurs, matériaux, etc. – cela nous ouvre un tout autre marché. Peut-être qu’il y a plus de revenus là-bas », a déclaré Wannemacher. « Et ils ont dit : ‘Oui, faisons-le’, alors nous avons renégocié l’accord de licence pour ajouter ce genre de choses sur le marché secondaire. »

Depuis lors, la création de casquettes de couleurs alternées a permis aux fans de n’importe quelle équipe de représenter leur équipe dans n’importe quelle tenue. L’influence du hip-hop et la montée de la culture des baskets expliquent pourquoi la casquette ajustée est devenue un symbole de style dans le monde entier. Ils sont usés à événements sportifs et non dans le cadre de un événement sportif. Ils sont portés par des célébrités sur le tapis rouge, peut-être simplement comme accessoire à assortir à de nouvelles baskets.

Alex Mitchell était un collectionneur de startups qui partageait ses casquettes sur les réseaux sociaux vers 2012. Il a rencontré le designer Len Kori en ligne et ils ont collaboré pour créer des vêtements personnalisés. Leur entreprise, Thrill, se spécialise désormais dans la création de casquettes uniques liées à San Francisco. En 2016, leurs casquettes étaient vendues dans le magasin de détail Hat Club.

« C’est ce que portent les pros », a déclaré Mitchell. « Avec autant d’options, il existe différentes couleurs si passionnées. Je pense que c’est une opportunité d’avoir quelque chose que personne d’autre n’a peut-être. … Nous créons des logos et des designs personnalisés qui racontent des histoires.

Les casquettes ne visaient pas seulement à imiter ce que l’on voyait sur le terrain de baseball. De nos jours, porter une casquette n’est pas nécessairement synonyme de fandom pour une équipe.

Pour certains, il s’agit de copier le style d’une célébrité. Le magnat du hip-hop et natif de Brooklyn, Jay-Z, a déjà pensé que la casquette ajustée des Yankees était un incontournable de ses vêtements. Jay-Z a même reconnu la popularité de sa chanson à succès « Empire State of Mind » avec Alicia Keys :

« J’ai fait le chapeau Yankee plus célèbre qu’un Yankee ne peut le faire.»

La casquette des Yankees est connue internationalement, même par ceux qui n’ont aucune idée de qui est Aaron Judge.

« Je pense que lorsque vous sortez des États-Unis, les gens ne comprennent peut-être pas pleinement les détails de ce sport », a déclaré Tom Keough, directeur du développement commercial et marketing – style de vie de New Era. « Mais ils voient cela comme un symbole du hip hop, de l’Amérique et de la ville de New York, un endroit où beaucoup de gens dans le monde veulent voyager. Je pense que l’influence vient définitivement de l’extérieur du terrain autant que sur le terrain.

La casquette des Dodgers représente Los Angeles et la côte ouest, et le rappeur/acteur/producteur Ice Cube, originaire de Los Angeles et qui a également fondé le Big3, porte cette casquette depuis des décennies. Il faisait partie d’un hymne des Dodgers sorti en 2013 mais qui a refait surface après que Los Angeles ait remporté les World Series 2020, un morceau qui comprenait DJ Felli Fel, Warren G, Tyga, Ty Dolla $ign, Chino XL et Problem :

« Un grand coup pour apporte la bague à Los Angeles.»

Jeu prêt ! @icecube a apporté son gant ce soir : pic.twitter.com/xZlwIsjIGW – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 28 mai 2014

Au Japon, les casquettes des Dodgers sont de plus en plus difficiles à trouver avec la popularité de la superstar Shohei Ohtani. faire grimper les coûts des équipements.

Libérer Richardson réalisé le documentaire « The 5950 Story » un documentaire qui se concentre sur l’évolution de la casquette. Richardson appelle la casquette ajustée la « couronne des temps modernes ».

« Quand vous pensez hip-hop, vous pensez à votre marque et à la représentation de votre ville, de votre quartier », a déclaré Richardson. « Vous regardez Jay-Z portant la casquette des Yankees. Vous regardez Nas portant la casquette des Mets ; il vient du Queens. Big Boi portant l’ATL (chapeau), Nelly portant St. Louis… il y a beaucoup de gars qui venaient de ces régions, villes et États qui portaient des casquettes de baseball New Era pour représenter leur ville tout le temps.

« Cette tendance a pris son essor et s’est de plus en plus connectée aux gens. Mais même avant, (DJ) Jazzy Jeff portait toujours le chapeau des Phillies.

Richardson a noté qu’il possédait de nombreuses casquettes snapback Starter avant que la 59Fifty ne devienne à la mode. Ces casquettes font également partie de la culture hip-hop et les artistes ont contribué à les populariser.

Le groupe de rap NWA s’est fait connaître à la fin des années 1980 et était connu pour porter des vêtements principalement noirs comprenant de nombreuses casquettes des Los Angeles Raiders et des Los Angeles Kings. Eazy-E et Dr. Dre portaient des casquettes noires et blanches des Chicago White Sox au début des années 1990 et les ont rendues populaires auprès de ceux qui n’étaient jamais allés dans le South Side de Chicago. En dehors du hip-hop, on se souvient de Tom Selleck pour sa casquette des Detroit Tigers dans la série télévisée des années 1980 « Magnum PI ».

Chuck D, du groupe Public Enemy du Rock and Roll Hall of Fame, a déclaré qu’il était un fan des New York Jets, mais qu’il voulait porter une casquette noire avec les tenues noires qu’il portait sur scène lorsqu’il se produisait. Dans les années 1980, les casquettes noires des Jets n’étaient pas vendues, alors il a plutôt opté pour les Raiders.

« Je portais des Raiders parce que c’était un hommage à Oakland, parce que c’est de là que venaient les Black Panthers », a-t-il déclaré. « Et les Raiders ont toujours été des rebelles. »



Cette photo de 1988 de Chuck D et Flavour Flav de Public Enemy montre l’appréciation de Chuck D pour l’équipement des Raiders. (Raymond Boyd/Getty Images)

Les casquettes ne permettaient pas seulement d’identifier l’origine d’une personne. Dans certaines régions, les casquettes étaient des messages subtils, parfois méconnaissables. Ils ont été portés pour désigner la première initiale d’un prénom ou d’un nom. Ils ont été portés pour identifier les affiliations à un gang ou à un quartier. Ils ont même été portés pour montrer leur soutien à des causes, même si une personne n’est pas fan de cette équipe en particulier.

Mais dans de nombreux cas, ce qui est cousu sur une casquette n’est pas si profond. La consultante en marque Victoria Jacobi travaille avec des athlètes de la NBA comme Carmelo Anthony, Donovan Mitchell et Devin Booker – qui font tous des casquettes une partie de leur garde-robe quotidienne – et leur a posé des questions sur leurs favoris.

Booker porte une casquette des Tigers parce qu’il est originaire de Grand Rapids, dans le Michigan. Mitchell adore ses casquettes des New York Mets, simplement parce qu’il en est fan. Anthony a fait sensation en 2016, lorsqu’il portait une casquette fendue dont la moitié du logo représentait les Yankees tandis que l’autre moitié du logo représentait les Mets.

Carmelo Anthony avec la casquette moitié Yankees moitié Mets 😂 pic.twitter.com/IK1Tzst4Yb – Athlète Action™ (@AthleteAction) 28 mai 2016

« C’est ce qu’il y a de bien avec ces chapeaux, car ils offrent des options. Vous pouvez obtenir tout ce qui vous rend heureux », a déclaré Jacobi. « Vous avez des options pour tout et n’importe quoi. Je pense que c’est toujours un truc de mode intéressant, surtout Melo qui fait ce qu’il en fait. C’est un peu comme s’il s’en fichait.

La polyvalence d’une casquette peut la rendre populaire. De nombreux athlètes portent un costume lors de leur repêchage respectif, et la première chose qui leur est remise est une casquette de l’équipe qui les sélectionne. Certains portent désormais des casquettes de baseball avec désinvolture ou avec des costumes.

La variété des casquettes s’étend au-delà des équipes sportives. Le capuchon ajusté peut représenter des designs uniques et peut être recherché par les collectionneurs à la recherche d’un look distinctif. New Era fabrique désormais des casquettes qui peuvent se vendre des milliers de dollars sur Internet.

C’est incroyable de penser à quel point les casquettes ont évolué, étant donné qu’elles n’étaient autrefois qu’une partie d’un uniforme de baseball. Ils sont visibles sur tout le monde, dans tous les scénarios.

Mais le sport fera toujours partie de l’histoire de la casquette, en particulier de la casquette ajustée.

« Il y a tellement plus d’options que le sport », a déclaré Mitchell.

(Photos du haut : Peter Joneleit et David J. Griffin / Icon Sportswire via Getty Images)