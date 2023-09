Une série dramatique de longue date de la BBC voit un certain nombre d’épisodes réduits, un coup « dévastateur »

La série dramatique de la BBC Casualty va voir son nombre d’épisodes réduit en raison de la crise du coût de la vie.

La série a été lancée en 1986 et est aujourd’hui le drame médical le plus ancien au monde.

Le nombre d'épisodes du drame médical de la BBC Casualty sera réduit en raison du coût

Mais il a été frappé par ce que les producteurs appellent « la super inflation dans la production dramatique ».

Outre la hausse générale du coût de la vie, les budgets ont été contraints à la hausse par des sociétés comme Netflix.

Casualty a commencé comme une série de 15 épisodes et a finalement atteint 48 épisodes par an.

Hormis pendant Covid, la dernière fois qu’elle a été aussi courte que la dernière série, qui s’est terminée la semaine dernière, c’était en 2000.

L’acteur Derek Thompson, qui incarne l’infirmière Charlie Fairhead, est dans la série depuis le premier épisode mais la quittera en 2024.

Un initié de la télévision a déclaré : « Le nombre de victimes a culminé dans les années 2000, lorsqu’il était sur nos écrans un samedi soir presque toute l’année, et c’est ce à quoi beaucoup de gens s’attendent.

« La seule année où une série a été plus courte a été 2021 à cause de la pandémie, où toutes les productions télévisuelles ont été durement touchées.

« Aujourd’hui, il semble que la crise du coût de la vie pourrait s’avérer tout aussi dévastatrice. »

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « Ce n’est pas la première fois que l’émission fait une pause en raison du programme d’automne chargé.

« Notre priorité est de toujours offrir de la qualité au fil des heures et en raison de la forte inflation dans la production dramatique, nous avons pris la décision de réduire légèrement le nombre d’épisodes par an afin de maintenir la qualité.

« Nous n’avons reçu aucune plainte de la part des acteurs et de l’équipe, et la série sera de nouveau diffusée plus tard cette année. »