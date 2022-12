Une série documentaire de la Colombie-Britannique explore le parcours d’un couple pour décoloniser le bien-être

Par Aaron Hemens, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Un couple autochtone sur les terres natales de syilx a terminé une série documentaire qui détaille leur parcours de bien-être consistant à décoloniser leurs modes de vie et à adopter des modes d’être culturels.

Decolonizing Wellness est une production vidéo en six parties créée par cə̓q̓cq̓am (Thunder) Ryan Oliverius de la bande indienne d’Okanagan (OKIB) et Shayla Raine, une iskwew nehiyaw de la tribu Louis Bull.

Financée dans le cadre de l’initiative Telus Storyhive, la série – maintenant diffusée sur YouTube – comprend des entrevues avec des peuples autochtones locaux et une documentation de leurs expériences à la première personne se lançant dans un nouveau style de vie.

« Pour moi, décoloniser le bien-être, c’est revendiquer mon identité en tant qu’Autochtone — reprendre mon parcours de bien-être. Récupérer beaucoup de choses que nous avons perdues à cause de la colonisation », a déclaré Oliverius, qui est membre du conseil d’OKIB.

Tourné entre mars et août 2022, Oliverius a déclaré que le projet avait été inspiré par sa grand-mère, une survivante du pensionnat indien de Kamloops qui luttait contre le diabète de type 2.

« Lorsque j’ai parlé à certains gardiens du savoir des Premières Nations, ce diabète de type 2 n’a jamais existé chez nous. [before colonization],” il a dit. “Nous n’avions pas ces régimes riches en sucre – nous étions des gens bien portants.”

De même, Raine a expliqué comment ses propres grands-parents étaient également aux prises avec le diabète de type 2 et a déclaré qu’elle avait appris pendant ses études universitaires qu’il s’agissait d’un problème répandu touchant de nombreuses communautés autochtones.

« J’ai lu que c’est à cause de la colonisation, par la Loi sur les Indiens. Compter sur les agents des Indiens pour nous donner des rations et nous donner de la farine, du sucre granulé », a déclaré Raine. “Nous venons de découvrir ce mode de vie sédentaire et ce régime vraiment transformé.”

Marcher dans deux mondes

Grâce à des recherches et à des entretiens avec des gardiens du savoir sur les modes de vie de leurs ancêtres, Oliverius et Raine ont créé des thèmes qui guideraient éventuellement leur parcours de bien-être : prendre soin de leur esprit, tout en renforçant les relations avec la parenté et la culture.

Manger plus sainement, faire de l’exercice régulièrement et mieux dormir font également partie du processus. Ils pratiquaient la pleine conscience, évitant les énergies négatives et la surutilisation de la technologie.

« De nos jours, il est presque impossible de vivre à 100 % comme mes ancêtres, de couper tout électronique, toute technologie, d’aller vivre dans les montagnes et de vivre de la terre », a déclaré Oliverius.

“Je sens que je dois avoir une sorte d’équilibre – je dois marcher dans deux mondes. Je dois marcher dans le monde occidental et suivre ma façon d’être traditionnelle.

Dans un épisode, le couple documente leurs expériences d’une semaine de « désintoxication de la dopamine » : pas de téléphones portables, pas de télévision, pas de musique ou de réseaux sociaux. Tout au long de l’effort, Oliverius se retrouve constamment – et avec succès – à lutter contre l’envie de vérifier son téléphone ou d’utiliser d’autres technologies. Grâce à cette expérience, il apprend qu’il a plus de temps dans sa journée pour être productif lorsqu’il ne fait pas défiler ou regarde la télévision sans réfléchir.

“Il m’est arrivé de passer mon temps à essayer d’apprendre quelque chose de nouveau avec mes mains ou à lire des livres”, a-t-il déclaré. “Allez vous promener, faites de l’exercice – quand vous réalisez que vous avez beaucoup de temps dans la journée, vous finissez par faire des choses que vous ne feriez pas normalement.”

Il y a aussi un épisode consacré à la méditation dans la nature et à l’appréciation du temps passé sur la terre. Méditer dans la nature et entreprendre une désintoxication de la dopamine, a-t-il dit, lui ont permis d’être présent dans l’instant et de vivre un style de vie plus intentionnel.

“Je savais qu’être présent était quelque chose avec lequel je luttais, alors je voulais essayer de faire ces choses qui m’aideraient à devenir un peu plus présent”, a-t-il déclaré.

D’autres épisodes incluent une histoire de fabrication de tambours à main mettant en vedette la mère d’Oliverius. La série explore également le voyage vers la sobriété et la notion de renforcement de la culture par le mouvement. Manger plus sainement, limiter la consommation d’aliments transformés et être actif à l’extérieur sont également des domaines d’intérêt dans la série.

“Lorsque vous mangez des choses qui viennent de la terre”, a déclaré Raine, “vous devenez une partie de ce système interconnecté avec la terre.”

Considérer la nourriture comme un médicament, a ajouté Oliverius, était un élément important pour atteindre ses objectifs tout au long du parcours de bien-être.

“Lorsque vous avez cet état d’esprit que cet aliment est un médicament pour notre corps, vous allez commencer à faire des choix plus sains”, a-t-il déclaré.

‘Ce n’est pas trop tard’

Avec la première saison dans les livres, Oliverius a déclaré qu’il avait appris à vivre un style de vie plus intentionnel et présent. Les médias sociaux ne font plus partie de sa vie et il se soucie moins de comparer sa vie à celle des autres.

“” Il n’est pas trop tard “est une grande chose que j’ai apprise”, a-t-il déclaré. « Il n’est pas trop tard pour apprendre ma langue. Il n’est pas trop tard pour apprendre ma culture et recommencer à faire des choses comme la hutte de sudation, les cérémonies, des trucs comme ça… C’est peut-être lent, mais je ne pense pas qu’il soit jamais trop tard.

Quant à l’avenir de la série, le couple prévoit de suivre un format similaire pour expérimenter un défi de 60 jours où ils intègrent des aspects de la roue médicinale pour chacun de ces jours : prendre soin de leur bien-être physique, mental, spirituel et émotionnel .

Ils espèrent également développer une programmation de saines habitudes de vie à suivre, ainsi qu’une plus grande présence sur Internet : un site Web, plus de courtes vidéos et un podcast dédié. Pour l’instant, Oliverius a déclaré qu’il espérait que les téléspectateurs emporteraient une nouvelle appréciation d’essayer quelque chose de nouveau.

« Prends vraiment ce temps pour prendre soin d’eux-mêmes de manière intentionnelle. Juste pour essayer quelque chose de nouveau, peut-être apprendre quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré.

filmSanté et bien-êtreAutochtones