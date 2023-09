Une série de télé-réalité à la recherche de Bigfoot est maintenant diffusée, certaines régions de l’Ontario sous les projecteurs

Le folklore autour de la mythique créature velue qui vivrait dans les bois ouvre un nouveau chapitre avec une nouvelle série télévisée examinant les observations rapportées de Bigfoot dans le centre de l’Ontario.

Sasquatch University, une nouvelle émission de télé-réalité enquêtant sur les observations de Bigfoot, devrait être diffusée lundi sur Wild TV.

L’émission, lancée par Ryan Willis, 23 ans, fondateur de la Société Sasquatch de l’Université Trent, explore les allégations d’observations de Bigfoot dans le comté de Simcoe, dans les régions de Sudbury et Algonquin et dans d’autres parties de la province.

Même si le centre de l’Ontario n’est peut-être pas le premier endroit auquel les gens pensent en ce qui concerne la superstition autour de la prétendue créature, Willis croit qu’il y a quelque chose là-bas.

« Avant le spectacle, je laissais un peu de place au scepticisme, mais maintenant, après avoir fait ce spectacle et avoir fait ce que nous pensons être quelques rencontres et en avoir appris davantage sur Bigfoot, j’y crois pleinement maintenant, à 100 pour cent », a déclaré Willis. .

«Je suis vraiment ravi que les gens voient certaines des différentes preuves et témoins avec lesquels nous avons parlé dans l’émission parce que je pense que cela va vraiment changer d’avis sur la présence de Bigfoot ici en Ontario.»

Willis, ainsi que son co-animateur Joel Porter, 20 ans, passent chacun de leurs 13 épisodes à parler avec des résidents de la région qui ont signalé des observations ainsi qu’avec des experts dans le domaine du Sasquatch.

« Le comté de Simcoe était un endroit (où) le volume de rapports nous a vraiment surpris aussi parce que nous pensions qu’il y en aurait quelques-uns, mais en fait, nous en avons eu une assez bonne poignée, je pense que c’était juste autour. 10, et directement de cette région au cours des 60 dernières années probablement », dit Willis.

Bien qu’il admette qu’il n’a jamais pu filmer complètement la créature, Willis pense qu’ils se sont rapprochés.

L’existence de la créature aux grands pieds, qui mesurerait entre six et 15 pieds de haut, a été très débattue pendant environ 200 ans, avec seulement des empreintes de pas et des aperçus fugaces de la prétendue créature capturée.

Britannica définit le Sasquatch, également connu sous le nom de Bigfoot, comme une créature légendaire, grande, poilue et ressemblant à un humain, selon certaines personnes, existant dans le nord-ouest des États-Unis et dans l’ouest du Canada. Il est considéré comme l’homologue nord-américain du monstre mythique de la région himalayenne, l’abominable bonhomme de neige ou yéti. À ce jour, aucune des prétendues preuves n’a été vérifiée, note Britannica.

Bien qu’il reste encore à prouver si quelque chose pourrait se cacher dans les bois voisins, Willis espère que la série pourra aider les gens à mieux comprendre Bigfoot.

L’émission sera diffusée le lundi 25 septembre et Willis encourage les gens à soumettre des conseils sur le Université Sasquatch site web.