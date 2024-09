une série de puits de lumière carrés et circulaires introduit des projections de lumière géométriques dans la maison Minty

Peter Morris Architects réaménage la Minty House à West Hampstead

Peter Morris Architects collabore avec Fluid Glass sur Minty House, une remise à neuf projet situé à West Hampstead, Londres. Le maisonLa refonte de la maison visait à améliorer la fluidité spatiale et à créer un environnement de vie cohérent et distinctif dans le cadre traditionnel de la terrasse victorienne. Le projet comprend une nouvelle extension de cuisine qui comble le retour latéral, améliorant considérablement la connexion entre la maison et le jardin.

L’extension se distingue par une baie vitrée incurvée qui maximise la lumière naturelle et introduit un élément architectural unique. Cette conception dynamique offre une vue imprenable sur le jardin tout en contribuant au sentiment général d’ouverture et de fluidité de l’espace. Le verre incurvé ajoute une touche moderne et distinctive, qui distingue la maison de ses voisines victoriennes.



toutes les images par Photographie de Juliet Murphy

la lumière tombe à travers les portes vitrées et les puits de lumière de Minty House

En plus de la baie vitrée, l’équipe collaborative entre Peter Morris Architectes et verre fluide Studio Un système de portes coulissantes a été installé pour créer une transition harmonieuse entre l’intérieur et l’extérieur. Les portes vitrées à cadre minimaliste renforcent la connexion entre l’intérieur et le jardin, permettant à la lumière d’inonder la cuisine et la salle à manger. Ce choix de conception agrandit efficacement l’espace de vie et renforce la relation entre la maison et son environnement.

Des puits de lumière placés de manière stratégique enrichissent encore davantage le design. Les puits de lumière carrés et circulaires agissent à la fois comme sources de lumière et éléments sculpturaux, contribuant à l’atmosphère de la maison. Les puits de lumière carrés s’harmonisent avec le design moderne et linéaire, tandis que les puits de lumière circulaires introduisent un éclairage plus doux et organique, créant un environnement équilibré et tranquille.



Minty House, située à West Hampstead, à Londres, a été repensée par Peter Morris Architects et Fluid Glass

des éléments modernes distincts rehaussent la structure victorienne de la maison

La conception privilégie la cohérence et la fluidité, avec des lignes de vue ouvertes de l’avant vers l’arrière de la maison. Les éléments vitrés sont positionnés de manière stratégique pour créer une expérience spatiale continue et harmonieuse. La combinaison de la baie vitrée incurvée, des portes coulissantes et des puits de lumière distinctifs apporte de la modernité à la structure victorienne, améliorant l’esthétique de la maison tout en préservant son intégrité historique.

Minty House est désormais un mélange unique d’héritage et de design contemporain, transformé en un espace de vie plus lumineux et plus connecté. L’intégration d’éléments en verre et l’agencement réfléchi contribuent à un environnement moderne et lumineux qui complète l’architecture victorienne d’origine.



le projet visait à améliorer le flux spatial dans le cadre traditionnel de la terrasse victorienne



Les puits de lumière carrés et circulaires agissent à la fois comme éléments sculpturaux et sources de lumière