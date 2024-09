une série de photos capture les volumes géométriques en béton brut du Muir College sous un nouvel éclairage

Le Muir College se révèle comme un labyrinthe brutaliste au milieu d’arbres imposants

Collège Muir à l’UC San Diegofondée en 1967 et nommée d’après le naturaliste John Muir, illustre architecture brutaliste dans un cadre naturel unique. campusinitialement imaginé par les architectes Robert Alexander et A. Quincy Jones, a été développé par l’architecte exécutif Robert Mosher, qui s’est inspiré du parc national de Yosemite pour créer un design distinctif où béton les structures s’intègrent au paysage environnant.

Les bâtiments clés tels que Tioga et Tenaya Halls présentent les formes audacieuses typiques du brutalisme, caractérisées par leurs surfaces en béton brut et leurs formes géométriques. Le campus est une interaction harmonieuse entre l’architecture et la nature, où les volumes denses en béton contrastent avec la verticalité des arbres, créant une relation dynamique entre les environnements bâtis et naturels.



Passage couvert entre les halles Bonner et Mayer | toutes les images par Marco Petrini

la conception allie des qualités brutalistes monumentales à la nature

La conception allie les qualités monumentales de l’architecture brutaliste à un sentiment d’immersion dans la nature, positionnant le Muir College comme un exemple notable d’architecture brutaliste. L’interaction entre la lumière du soleil et les tons chauds du béton améliore encore l’expérience visuelle, ajoutant de la profondeur et de la chaleur aux matériaux bruts. Le Muir College reste un monument architectural important qui continue de refléter les considérations esthétiques et environnementales plus larges de son époque. Le projet a récemment été capturé par un photographe d’architecture Marco Petrini.



Passage couvert entre les halles Bonner et Mayer



Bibliothèque Geisel



Départements d’histoire et de philosophie



McGILL HALL, Département de psychologie



Bâtiment de Physique et Mathématiques Appliquées