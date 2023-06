Une série de fusillades de masse le week-end fait 6 morts et des dizaines de blessés à travers les États-Unis

Une série de fusillades de masse et de violences le week-end à travers les États-Unis a tué au moins six personnes, dont un soldat de l’État de Pennsylvanie, et fait des dizaines de blessés.

Les fusillades font suite à une augmentation des homicides et autres violences au cours des dernières années qui, selon les experts, s’est accélérée pendant la pandémie de coronavirus. Ils se sont produits dans la banlieue de Chicago, dans l’État de Washington, dans le centre de la Pennsylvanie, à Saint-Louis, dans le sud de la Californie et à Baltimore.

« Il ne fait aucun doute qu’il y a eu un pic de violence », a déclaré Daniel Nagin, professeur de politique publique et de statistiques à l’Université Carnegie Mellon. « Certains de ces cas semblent n’être que des disputes, souvent entre adolescents, et ces disputes se déroulent avec des armes à feu, pas avec les poings. »

Les chercheurs sont en désaccord sur la cause de l’augmentation. Les théories incluent la possibilité que la violence soit motivée par la prévalence des armes à feu en Amérique, ou par des tactiques policières moins agressives ou une baisse des poursuites pour délits commis avec des armes, a déclaré Nagin.

Dimanche soir, aucun des événements du week-end ne correspondait à la définition d’un massacre, car moins de quatre personnes sont mortes à chaque endroit. Le chiffre n’inclut pas le tireur. Cependant, le nombre de blessés dans la plupart des cas correspond à la définition largement acceptée des fusillades de masse.

Voici un aperçu des tournages de ce week-end :

WILLOWBROOK, ILLINOIS

Au moins 23 personnes ont été abattues, dont une mortellement, tôt dimanche dans un parking de la banlieue de Chicago où des centaines de personnes s’étaient rassemblées pour célébrer le 19 juin, ont annoncé les autorités.

Le bureau du shérif du comté de DuPage a décrit un « rassemblement pacifique » qui est soudainement devenu violent alors qu’un certain nombre de personnes ont tiré plusieurs coups de feu dans la foule à Willowbrook, dans l’Illinois, à environ 32 kilomètres au sud-ouest de Chicago.

Le motif de l’attaque n’était pas immédiatement connu. Le porte-parole du shérif, Robert Carroll, a déclaré que les autorités interrogeaient des « personnes d’intérêt » dans la fusillade, a rapporté le Daily Herald.

Un témoin, Markeshia Avery, a déclaré que la célébration était censée marquer le 16 juin, la fête fédérale du lundi commémorant le jour de 1865 où les esclaves de Galveston, au Texas, ont appris qu’ils avaient été libérés, deux ans après la proclamation d’émancipation.

« Nous venons juste de commencer à entendre des coups de feu, alors nous sommes tombés jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent », a déclaré Avery à WLS-TV.

La Maison Blanche a publié une déclaration qualifiant la violence de tragédie et affirmant que le président pensait aux personnes tuées et blessées. Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré dans une déclaration qu’il surveillait l’enquête.

« Se réunir pour un rassemblement de vacances devrait être une occasion joyeuse, pas un moment où des coups de feu éclatent et où les familles sont obligées de courir pour se protéger », a déclaré Pritzker.

ETAT DE WASHINGTON

Deux personnes ont été tuées et deux autres ont été blessées lorsqu’un tireur a commencé à tirer « au hasard » sur une foule dans un terrain de camping de l’État de Washington où de nombreuses personnes séjournaient pour assister à un festival de musique à proximité samedi soir, a annoncé la police.

Le suspect a été abattu lors d’un affrontement avec des agents des forces de l’ordre et placé en garde à vue, à plusieurs centaines de mètres du festival de musique de danse électronique Beyond Wonderland.

Une alerte publique a informé les gens d’un tireur actif dans la région et leur a conseillé de « courir, se cacher ou se battre ».

Le festival s’est poursuivi jusqu’à dimanche matin, a déclaré le porte-parole du bureau du shérif du comté de Grant, Kyle Foreman. Les organisateurs ont ensuite publié un tweet disant que le concert de dimanche était annulé.

PENNSYLVANIE CENTRALE

Un soldat d’État a été tué et un deuxième grièvement blessé à quelques heures d’intervalle dans le centre de la Pennsylvanie samedi après qu’un homme armé a attaqué une caserne de la police d’État.

Le suspect a conduit son camion sur le parking de la caserne de Lewistown vers 11 heures samedi et a ouvert le feu avec un fusil de gros calibre sur des voitures de patrouille marquées avant de s’enfuir, ont annoncé dimanche les autorités.

Le lieutenant James Wagner, 45 ans, a été grièvement blessé lorsqu’il a été abattu après avoir rencontré le suspect à plusieurs kilomètres de là à Mifflintown. Plus tard, le cavalier Jacques Rougeau Jr., 29 ans, a été pris en embuscade et tué par un coup de feu à travers le pare-brise de sa voiture de patrouille alors qu’il conduisait sur une route dans le canton voisin de Walker, ont annoncé les autorités.

Le suspect a été tué par balle après une violente fusillade, a déclaré le lieutenant-colonel George Bivens, qui est monté dans un hélicoptère pour coordonner la recherche du suspect de 38 ans.

« Ce dont j’ai été témoin… a été l’une des fusillades les plus intenses et les plus incroyables que j’aie jamais vues », a déclaré Bivens, louant les soldats pour avoir lancé une recherche agressive malgré une arme qui « détruirait n’importe lequel des gilets pare-balles dont ils disposaient ». ”

Un motif n’était pas immédiatement connu.

ST. LOUIS

Une fusillade dimanche matin dans un immeuble de bureaux du centre-ville de Saint-Louis a tué un jeune de 17 ans et blessé neuf autres adolescents, a déclaré le commissaire de police de la ville.

Le commissaire de la police métropolitaine de St. Louis, Robert Tracy, a identifié la victime qui a été tuée comme Makao Moore, 17 ans. Un porte-parole a déclaré qu’un mineur qui avait une arme de poing était en garde à vue en tant que personne d’intérêt.

Des adolescents faisaient la fête dans un bureau lorsque la fusillade a éclaté vers 1 h du matin dimanche.

Les victimes étaient âgées de 15 à 19 ans et avaient des blessures, notamment de multiples blessures par balle. Une jeune fille de 17 ans a été piétinée alors qu’elle s’enfuyait, se blessant gravement à la colonne vertébrale, a déclaré Tracy.

Des douilles de fusils de type AR et d’autres armes à feu étaient éparpillées sur le sol.

CALIFORNIE DU SUD

Une fusillade lors d’une fête à la piscine dans une maison du sud de la Californie a fait huit blessés, ont annoncé samedi les autorités.

Les autorités ont été dépêchées peu après minuit à Carson, en Californie, au sud de Los Angeles, a rapporté KABC-TV.

Les victimes sont âgées de 16 à 24 ans, a indiqué le département du shérif du comté de Los Angeles dans un communiqué. Ils ont été emmenés dans des hôpitaux et deux ont été répertoriés dans un état critique, selon le communiqué.

Les autorités ont déclaré avoir trouvé un autre garçon de 16 ans blessé par balle lorsqu’elles ont répondu à un appel concernant un véhicule qui s’était écrasé contre un mur à proximité.

BALTIMORE

Six personnes ont été blessées lors d’une fusillade vendredi soir à Baltimore. Tous devaient survivre.

Les agents ont entendu des coups de feu dans le nord de la ville juste avant 21 heures et ont trouvé trois hommes avec de nombreuses blessures par balle. Les médecins les ont emmenés dans les hôpitaux de la région pour y être soignés.

La police a appris plus tard que trois autres victimes étaient entrées dans les hôpitaux de la région avec des blessures par balle ne mettant pas leur vie en danger.

Les blessés étaient âgés de 17 à 26 ans, a déclaré le porte-parole du département de police de Baltimore, Lindsey Eldridge.

Matthew Brown, l’Associated Press