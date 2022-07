Une série de coups de foudre à travers l’Inde tue 20 personnes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une série de coups de foudre dans l’État du Bihar, dans l’est de l’Inde, a tué 20 personnes en moins de 24 heures, car des conditions météorologiques plus extrêmes sont attendues dans les prochains jours.

Les prévisions montrent que les orages devraient se poursuivre dans la partie nord de l’État mercredi et jeudi, selon le Bbc. Des éclairs meurtriers provenant des pluies de mousson tuent des centaines de personnes en Inde chaque année, avec plus de 3 000 morts en 2019, comme le rapporte Le temps de l’Inde. Les décès ont été signalés dans 8 districts du Bihar.

Nitish Kumar, le ministre en chef du Bihar, a appelé les citoyens à suivre les procédures de sécurité de l’État pour éviter les blessures ou la mort tout en s’engageant à indemniser les familles des victimes.

“Suivez de temps en temps l’avis émis par le département de gestion des catastrophes pour être en sécurité pendant la foudre. Restez à l’intérieur et en sécurité par mauvais temps”, a déclaré Nitish dans un communiqué mardi. Les experts ont noté que la situation géographique de l’État permet aux éclairs de se produire facilement pendant les tempêtes de mousson.

Kumar a déclaré que chacune des familles des victimes au Bihar recevrait une indemnisation de 400 000 roupies, ce qui équivaut à 5 000 dollars. Plus tôt le 24 juillet, le ministre en chef a mis en garde contre le potentiel mortel de ces tempêtes et a demandé aux autorités d’installer des parafoudres dans les écoles, les hôpitaux et les bâtiments gouvernementaux.

L’un des principaux facteurs contribuant à l’augmentation des décès dus aux conditions météorologiques extrêmes en Inde est le nombre élevé de personnes qui travaillent à l’extérieur dans les zones rurales et urbaines.

Les éclairs ont augmenté de 34 %, avec plus de 18 millions de frappes survenues en Inde d’avril 2020 à mars 2021, selon une étude du Climate Resilient Observing System Promotion Council.

La BBC note que l’augmentation du nombre de coups de foudre en Inde est également illustrée par des données satellitaires de 1995 à 2014.

