Une série aide les jardiniers amateurs du comté de Will avec des listes de choses à faire pour l’automne – Shaw Local

Découvrez comment maintenir la saison de jardinage en vie grâce à des conseils pour diviser les plantes vivaces, poursuivre leur croissance personnelle et guérir grâce au temps passé dans la nature, et découvrez comment démarrer la saison de croissance de l’année prochaine en tirant le meilleur parti du jardin actuel. espace.

Jardinage des quatre saisons séances animées par Extension de l’Université de l’Illinois les experts commencent en septembre. 26. En ligne les séances ont lieu de 13h30 à 14h30 certains mardis et sont gratuites.

L’inscription est obligatoire. Enseignants en vulgarisation Christina Lueking, Brittnay Haag et Bruce Noir dirigera cette série. Apprenez-en davantage sur la série et inscrivez-vous à des événements individuels sur go.illinois.edu/FourSeasons.

Diviser les plates-bandes de plantes vivaces pour plus de fleurs | 13h30, 26 septembre

La vie en tant que parent d’une plante vivace peut être difficile. Découvrez les trois principales raisons de diviser les plantes vivaces lors de cette présentation, dont plus de fleurs. Explorez les étapes pour augmenter la vigueur et générer des plantes à faible coût tout en leur laissant de l’espace pour pousser. Les participants apprendront les types de systèmes racinaires à prendre en compte avant de diviser et des conseils pour l’entretien des plantes vivaces.

Bien-être dans la nature | 13h30, le 17 octobre

Passer du temps dans la nature peut être bénéfique au bien-être mental et physique. De la création d’une expérience sensorielle en cultivant des légumes et des fruits dans un jardin à la randonnée et à l’exploration d’une réserve forestière, même un court laps de temps passé dans la nature peut améliorer la santé globale. Explorez les bienfaits pour la santé d’être présent dans la nature et découvrez des activités simples pour favoriser les expériences dans le monde naturel.

Planifier et cultiver des légumes au fil des saisons | 13h30, le 28 novembre

La saison du jardinage touche à sa fin, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier le jardin de l’année prochaine. Apprenez à tirer le meilleur parti d’un potager grâce à des conseils de planification, de plantation et d’entretien du jardin pour chaque saison. Enfin, les participants peuvent s’attendre à discuter de nouvelles sélections de légumes à envisager dans les futurs jardins.

Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer, contactez Gemini Bhalsod à [email protected]. Les demandes précoces sont fortement encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre aux besoins d’accès.