Une séquence vidéo révèle de nouveaux détails sur l’attaque de Paul Pelosi lors de l’audience de SF

Deux des cibles nommées au tribunal mercredi, M. Newsom et Hunter Biden, ont été fréquemment critiquées par les conservateurs, tout comme Mme Pelosi l’a été.

Au fur et à mesure que l’affaire avance, les nombreux écrits en ligne de M. DePape, où il semblait embrasser les théories du complot QAnon et Pizzagate et faisait des remarques sectaires et sexistes, sont susceptibles de faire l’objet d’un examen minutieux alors que les enquêteurs cherchent à retracer comment il s’est radicalisé.

M. DePape, un citoyen canadien qui vivait illégalement aux États-Unis, a été en grande partie séparé des membres de sa famille, qui, lors d’entretiens, l’ont décrit comme calme et apolitique, et comme quelqu’un qui était obsédé par les jeux vidéo dans son enfance.

Ces dernières années, cependant, les nombreuses heures qu’il a passées en ligne à jouer à des jeux vidéo semblaient être sa porte d’entrée vers les virulentes théories du complot de droite qui ont proliféré sur Internet. Selon ses propres écrits, c’est la campagne de harcèlement en ligne connue sous le nom de Gamergate qui l’a fait découvrir les coins les plus sombres d’Internet. Gamergate a commencé en 2014 en réaction aux critiques féministes de l’industrie du jeu, mais s’est métastasé en menaces de mort et en attaques misogynes.

“Comment suis-je entré dans tout cela”, a écrit M. DePape dans un passage de son blog. “Gamer Gate c’était gamer gate.”

Au moment où il a déménagé dans la région de la baie de San Francisco dans la vingtaine, M. DePape était en couple avec Oxane Taub, une militante célèbre localement qui a fait la une des journaux pour avoir manifesté nue et est maintenant en prison pour avoir tenté d’enlever un 14- un garçon d’un an en 2018. Le couple a eu deux enfants et M. DePape semblait vivre la vie d’un radical de la région de la baie – expérimentant des psychédéliques, protestant contre la guerre en Irak et vendant des bracelets en chanvre pour de l’argent supplémentaire. Il s’est une fois inscrit en tant que membre du Parti vert à San Francisco après avoir attesté être éligible pour voter.

En 2015, après avoir rompu avec Mme Taub et s’être séparé de ses propres enfants, M. DePape a vécu pendant un certain temps dans un parc à Berkeley, en Californie. Il a finalement trouvé un travail de menuiserie, puis un toit au-dessus de sa tête dans un garage. à Richmond, en Californie. Après l’attaque, les enquêteurs ont fouillé les lieux et ont trouvé deux marteaux, une épée et une paire de gants en caoutchouc.

M. Pelosi lui-même était notamment absent en tant que témoin mercredi. Si l’affaire devait être jugée, M. Pelosi serait presque certainement appelé à la barre par l’accusation.